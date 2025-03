Mladen Yopo: “Los peores tiempos del Macartismo están hoy en Estados Unidos”

“En varios sentidos la democracia de EE.UU, el régimen de EE.UU., empieza a parecerse mucho más que antes a muchos regímenes de América Latina”, aseguró el pasado miércoles el politólogo y académico de Harvard, Steven Levitsky, a razón de los constantes golpes de timón que adopta día tras día el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En su análisis, el giro de Washington tanto en política internacional ―como los aranceles impuestos a las importaciones desde China, Canadá y México, el cambio de rumbo diplomático respecto a la guerra entre Rusia y Ucrania― como doméstica ―fuertes medidas en contra de estudiantes universitarios que protesten contra su gobierno, o que expresen su apoyo explícito al bando palestina en el conflicto Hamás-Israel― acerca a la primera economía del mundo a los regímenes autocráticos de America Latina.

“Creo que EE.UU. está perdiendo su democracia, que se desliza hacia un régimen híbrido que yo caracterizaría como autoritario competitivo“.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos con el experto en Relaciones Internacionales y Defensa Académico de laUniversidad SEK, Mladen Yopo, quien asegura que Norteamérica se acerca cada vez más a un punto crítico en su estabilidad.

“Está en un dilema similar al que tuvo en la guerra civil, donde hay una fractura interna muy fuerte. Donde las fuerzas más conservadoras ―en este caso populistas, transaccionales, autoritarias, por llamarlo de alguna manera― han logrado hoy día controlar el aparato estatal”, advierte respecto a la mayoría republicana tanto en la Corte Suprema como en las dos cámaras del Legislativo estadounidenses.

Ambos poderes, coordinados por el Ejecutivo a cargo del propio Trump, han facilitado una serie de medidas promulgadas por la Casa Blanca. “En el ejército, por ejemplo, ha echado una serie de generales en lo que son las Fuerzas Armadas Generales, almirantes reconocidos por su trayectoria. Al interior de Estados Unidos, lo está haciendo en el FBI, lo está haciendo en distintos aparatajes públicos, está limpiando para generar una situación de adhesión irrestricta en lo que son sus políticas.

En esa línea, afirma que la ausencia de contrabalances del Estado está empujando a Estados Unidos a replicar “los peores tiempos del Macartismo“. Lo cual se suma a una débil respuesta por parte del Partido Demócrata, evidenciada en particular durante su primer discurso ante el Congreso.

“La oposición, en este caso el Partido Demócrata, estuvo apagado durante, estaba anonadado, no ha tenido capacidad de respuesta más allá de elementos circunstanciales de algunos jueces, o algunos estados en particular, pero no ha logrado detener esta ola, ¿no es cierto?, conservadora”.

“La mitad del Partido Demócrata, o sea, la mitad del Congreso sacó pancarta y mostraba su rechazo a lo que ha sido sugestión. Pero sin embargo no han habido mayores medidas, y hoy día está cambiando desde un poco desde los estados más conservadores, tratando de cambiar la sociedad y la estructura social que se ha dado Estados Unidos en los últimos doscientos años”.

En cualquier caso, advierte que los buenos vientos para los conservadores no admitirán cualquier medida. “Siempre hay un costo y los costos, de alguna forma, pueden ser muy grandes. Y en ese sentido, por ejemplo, el caso de Canadá o el caso de México, los costos se pueden ver directamente reflejados en lo que son la inflación, los precios del consumidor, lo que puede ser el mismo capital que tiene invertido mucho en su fábrica en Canadá o en México. Por lo tanto puede tener ahí, digamos, estas pérdidas importantes. Ahí tiene sus limitaciones”.

“Ahora, el mundo es mucho más diverso que eso. Hay una India con capacidad nuclear, Pakistán con capacidad nuclear, está Turquía y Europa. Es decir: hay una contraposición hoy día importante de otros países que tienen, en la fragmentación del poder, algo que decir. Por lo tanto, yo internamente y externamente veo que Trump también puede encontrar el límite importante”, advierte, a lo que añade que el principal activo de Trump está corriente retórica, en donde “nadie se le puede poner por el costado” por cuanto el flujo electoral es muy fuerte.

“Pero ese voto popular también es un voto flexible, que tiene que ver directamente con los intereses particulares y los intereses más bien individuales.Y es un tema que puede cambiar rápidamente si hay inflación o hay otro tipo de situaciones donde Estados Unidos, en esta política de aislamiento se vea afectado“, señala.