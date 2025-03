Juan Pablo Letelier (PS): “Una primaria que no convoque el centro sería un fracaso político”

“Estoy convencido que la mejor forma de enfrentar a la derecha es con una competencia en primarias, en que esté por un lado el Socialismo Democrático y la Democracia Cristiana, y por otro lado el Partido Comunista y quienes se sumen”, afirmó el sábado pasado el diputado y candidato presidencial de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga.

Sus palabras, sostenidas tanto por él como por el diputado Eric Aedo (DC), expresan una postura en la que se han mantenido firmes, pese a las presiones del oficialismo para participar en una primaria amplia y análisis que auguran un resultado negativo para la colectividad de optar por no medirse en conjunto del actual oficialismo completo.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos con el exsenador socialista por O’Higgins Juan Pablo Letelier (PS), quien estima importante pasar por una primaria amplia entre los partidos del sector antes de llegar a noviembre.

“La mirada común para el oficialismo de hoy, la centroizquierda y las izquierdas, es cómo crear un frente democrático amplio, capaz primero de derrotar a la derecha y frenar este impulso que tienen de desmontar conquistas sociales, culturales, que han sido ciertos procesos civilizatorios”, anotó, haciendo énfasis en que, en su diseño, esto se lograría a través de primarias.

En esa línea, afirmó que estos comicios deben ser amplios e incluir a las fuerzas políticas de centro. “Y yo creo que es muy importante: una primaria que no sume hacia el centro del actual oficialismo sería un fracaso político“.

“Esta va a ser una elección como pocas, donde la gran discusión es: ¿dónde se va a ubicar el centro? Que fue bastante tironeado desde el estallido social, que se ha visto con múltiples crisis, y que va a ser el objeto de atracción y probablemente de moderación para crear esa mayoría en un sector u otro. Probablemente eso es lo que ocurra”.

En esa línea, adelantó que las definiciones estratégicas de los socialistas se fijarán una vez se constituya el nuevo comité central a principios de abril, y del cual adelanta que “seguro” saldrá un candidato presidencial, no afirmando de esa manera un pliegue a la candidatura de Carolina Tohá.

Posible candidatura de Jara: “Bellísima persona, pero en Chile hay una cuota de anticomunismo”

Asimismo, Letelier se refirió a las posibilidades presidenciales de la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, quien suena (junto a Daniel Jadue) como el nombre más probable a ser ungido por el Partido Comunista, que este fin de semana dará cita a su comité central para zanjar a su presidenciable.

“Ella es una bellísima persona, una profesional muy capaz. No está en discusión eso, ni su carisma, ni los logros que ha contribuido a construir en el país en este tiempo”, aseguró Letelier, que, sin embargo, afirma que su afiliación al PC impide que pueda levantar una candidatura plausible.

“Nuestro debate en el mundo de la centroizquierda, las fuerzas progresistas, es cómo reconstruir un frente democrático amplio, muy amplio, para tener mayorías. Es muy difícil ser gobierno sin ser mayoría (…) Jeannette es una excelente candidata, pero no tiene ninguna posibilidad de atraer―si es que ganara una primaria presidencial de la centroizquierda― los votos del centro que van a estar en disputa a final de año”.

“Lo que ocurre hoy en nuestro país es que hay una cuota de anticomunismo. Que yo lo lamento, no es parte de mi cultura, pero es algo que existe: mucha gente fue a votar contra Jadue, y votaron por Boric en la primaria de cuatro años atrás (…) Creo que es muy difícil que, si fuera nuestra candidata única del mundo progresista de la centroizquierda (no de la izquierda, de la centroizquierda, que es la tesis en la cual yo estoy) Jeannette no es capaz de atraer a ciertos sectores que necesitamos recuperar electoralmente“, sentencia.