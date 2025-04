Juan A. Lecaros: “La humanidad es un laboratorio sin control de miles de químicos riesgosos”

El abogado, doctor en Filosofía y director del Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad del Desarrollo, Juan Alberto Lecaros, ha desarrollado una línea de investigación en asuntos de bioética y ética aplicada al ámbito de la salud.

En este episodio de De aquí no sale con Leturia, analizamos la capacidad existente de crear nuevos patógenos y los experimentos que han logrado modificar el ADN humano, incluso en un laboratorio particular; los intereses de la industria farmacéutica por incrementar en forma constante nuestro consumo de medicamentos, más que por nuestra salud; la completa falta de regulación en el mercado de los gametos y la fertilización in vitro, cada vez más usada por parejas chilenas, así como otras cuestiones en boga a nivel mundial.

Critica las dificultades de nuestros órganos legislativos para abordar maduramente estos temas, generando obstáculos para la investigación científica, y una serie de problemas prácticos importantes, además de salud pública, despilfarro de recursos y graves problemas éticos.

Especialmente, asegura que la mala legislación genera una alta judicialización de asuntos médicos, con pésimos resultados. Desde casos de “cruel ensañamiento terapéutico” hasta los fallos de la Tercera Sala de la Corte Suprema –generalmente redactados por los exministros Sergio Muñoz y Ángela Vivanco– que, bajo un rostro humanitario y de preocupación por pacientes con enfermedades inusuales, muchas veces generaban grandes ganancias a la industria farmacéutica y ningún impacto en la salud de los supuestos beneficiados.

Esta semana presentó su libro Filosofía ambiental: principios éticos y valóricos para una ciudadanía ecológica planetaria.