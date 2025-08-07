Foro presidencial sobre minería al rojo: Jara y Kast cruzan fuego y Matthei plantea medidas

Foro presidencial sobre minería al rojo: Jara y Kast cruzan fuego, Parisi desentona y Matthei pasa piola

En el foro “El Futuro de la Minería en Chile”, organizado por la UC, cinco presidenciables debatieron con foco técnico, pero con roces. Jeannette Jara rechazó las acusaciones de Kast sobre nacionalización del cobre y prometió estabilidad tributaria. Kast y Kaiser criticaron duramente a Codelco, exigiendo auditorías. Matthei apostó por más producción con enfoque ambiental. Parisi propuso voto en faena y generó polémica con un comentario sexista. Kaiser cuestionó a organismos estatales por frenar la inversión.

Diputados oficialistas presentarán una denuncia ante la Fiscalía por posibles delitos informáticos y asociación ilícita, acusando la existencia de “redes de desinformación” y “ejércitos de bots” ligados al Partido Republicano. La acción retoma denuncias de Evelyn Matthei sobre una “campaña asquerosa” en su contra, supuestamente frenada por presiones. Los parlamentarios apuntan al uso de inteligencia artificial y fake news para perjudicar candidaturas, y citarán a declarar a Matthei y José Antonio Kast.

Luis Eduardo Escobar, del equipo económico de Jeannette Jara, calificó como un “desastre” las cifras de empleo y criticó el tamaño del Estado, la permisología y la opacidad en fundaciones, marcando tensiones internas en el oficialismo. En un seminario junto a representantes de Kast y Matthei, coincidieron en que el país enfrenta un problema estructural de empleo. Escobar planteó la necesidad de crecimiento económico y reformas administrativas profundas, mientras la UDI lanzó una parodia contra Jara basada en las cifras del INE.

El senador Francisco Huenchumilla, líder de la DC, respondió a Eduardo Frei, quien calificó de “traición” el apoyo del partido a la candidatura de Jeannette Jara (PC). Huenchumilla defendió la decisión y afirmó que respeta la opinión del expresidente, aunque no la comparte. Rechazó sanciones contra Frei y señaló que será la historia quien juzgue sus actos. La tensión surge tras la integración oficial de la DC al comando de Jara, lo que Frei criticó como una renuncia al humanismo cristiano, aunque aclaró que no dejará el partido. La candidata presidencial de Unidad por Chile, Jeannette Jara, minimizó las críticas del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle hacia la Democracia Cristiana (DC) por apoyar su candidatura. “El expresidente tiene todo el derecho de expresar su opinión”, afirmó la candidata PC.

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, rechazó el actuar de un profesor del Liceo de Limache que gritó a estudiantes tras una discusión sobre Pinochet. El hecho fue denunciado por la diputada Camila Flores, quien difundió el video en redes sociales. Cataldo afirmó que no hay justificación para ese trato y que los docentes deben actuar pedagógicamente. El profesor fue separado de sus funciones y se inició un sumario. El alcalde de Limache confirmó la medida, instruida por la municipalidad como entidad empleadora.

Putin y Trump acordaron celebrar una reunión bilateral “en los próximos días” ante el inminente fin del plazo impuesto por EE.UU. para que Rusia declare un alto el fuego en Ucrania. El asesor ruso Yuri Ushakov confirmó los preparativos. Zelenski, por su parte, sostuvo contactos con líderes europeos y reiteró que busca una paz duradera. Trump destacó avances tras la visita de su enviado Steve Witkoff a Moscú. Si no hay acuerdo, la Casa Blanca planea nuevas sanciones, incluso aranceles a importadores de crudo ruso.

Aquí tienes los indicadores económicos oficiales de Chile al jueves 7 de agosto de 2025, según el Banco Central de Chile, en formato breve:

UF: 39.143,57 CLP

UTM (agosto): 68.647,00 CLP

Dólar observado: 976,42 CLP

Euro (nominal): 1.138,55 CLP

IPC junio: −0,4 % mensual / 4,1 % anual

TPM (Tasa de Política Monetaria): 4,75 %