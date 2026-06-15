Postulación de Raúl Guzmán a academia del Ministerio Público genera ruido en Fiscalía

La postulación del exfiscal regional y exsecretario del Senado Raúl Guzmán para encabezar la nueva Unidad de Formación, Perfeccionamiento y Capacitación del Ministerio Público abrió cuestionamientos al interior del organismo, donde fiscales y funcionarios miran con reparos su eventual regreso.

La convocatoria fue impulsada por el fiscal nacional, Ángel Valencia, en el marco de la ley de fortalecimiento del Ministerio Público, que contempla la incorporación de 221 funcionarios y la modernización de su academia. Aunque la dirección será un cargo de exclusiva confianza, Valencia decidió proveerlo mediante concurso, cuyas postulaciones se abrieron durante la segunda quincena de mayo.

Según informó La Tercera, fuentes de la Fiscalía cuestionan que Guzmán participe simultáneamente en este proceso y mantenga interés en ser reelegido como secretario del Senado. A juicio de esos funcionarios, esa conducta instalaría dudas sobre su compromiso con ambos cargos.

Dentro del organismo también advierten que su postulación deja en una posición incómoda a Valencia, debido a que Guzmán habría promovido la candidatura del actual fiscal nacional cuando fue propuesto por el gobierno del expresidente Gabriel Boric. Una fuente calificó la decisión como “muy imprudente” por el ruido que generaría.

A los cuestionamientos por la oportunidad se suman dudas sobre la experiencia académica de Guzmán.

La controversia también reactivó las acusaciones de asociaciones de funcionarios del Congreso contra su gestión en el Senado. En marzo, la Federación de Asociaciones del Congreso Nacional sostuvo que sus actuaciones afectaron derechos laborales. Además, el senador oficialista Manuel José Ossandón (RN) lo acusó de falsificación de instrumento público vinculada a su subrogancia tras dejar el cargo.