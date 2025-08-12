Codelco anuncia la salida de Andrés Music, gerente general de El Teniente

A 11 días del derrumbe en El Teniente que dejó seis fallecidos, Codelco anunció que Andrés Music Garrido dejará la gerencia general desde el 12 de agosto. La estatal aclaró que la medida, tomada de mutuo acuerdo, no implica asignar responsabilidades, sino enfocar la gestión en el Plan de Retorno Seguro. Music, con más de 15 años en la empresa, será reemplazado interinamente por Claudio Sougarret. La minera reiteró su compromiso con la seguridad y con esclarecer las causas del accidente mediante las investigaciones en curso.

Partido Demócrata Cristiano de Uruguay respalda apoyo de la DC de Chile a Jeannette Jara

El Partido Demócrata Cristiano (PDC) de Uruguay respaldó la decisión de su par chileno de apoyar la candidatura de Jeannette Jara, calificándola como respuesta a las demandas sociales y fruto de la capacidad de adaptarse a nuevos contextos políticos. Comparó la medida con su rol en la creación del Frente Amplio en 1971, defendiendo alianzas con fuerzas de izquierda como actos de responsabilidad que fortalecen la democracia sin diluir la identidad partidaria, y destacó la importancia del diálogo y la cooperación.

Profesor del INBA rociado con bencina: Desbordes anuncia querella y promete perseguir a violentistas

Un profesor encargado de seguridad del INBA fue agredido y rociado con bencina por encapuchados que lanzaron molotov en el ingreso del liceo este lunes. El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, calificó el hecho como “inaceptable” y anunció una querella criminal. Además, coordina una mesa interinstitucional para reforzar la seguridad escolar. El docente, que declaró en la 3ª Comisaría, fue atendido en un centro asistencial y se encuentra en buen estado. Autoridades buscan medidas urgentes para erradicar la violencia en colegios.

602 uniformados están bajo sumario por salir del país durante reposo

La Comisión Investigadora de la Cámara revisó el caso de 602 uniformados que habrían salido del país con licencia médica, según la Contraloría. La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, indicó que los hechos ocurrieron entre 2023 y 2024 y afectan a Ejército (386), Armada (58) y Fuerza Aérea (158), sin altos mandos implicados. Las FF.AA. deben cerrar sumarios en agosto, aunque podrían extenderse por apelaciones. El reglamento exige autorización previa para viajar y sanciona su incumplimiento.

Mercado del litio se dispara tras el cierre de una de las mayores minas del mundo

El litio repuntó en mercados globales tras el cierre por tres meses de la mayor mina de CATL en Yichun, China, por vencimiento de licencia. El hecho impulsó alzas de hasta 21% en acciones de productores como Ganfeng y Tianqi, y subas en SQM y Albemarle. Los futuros en Guangzhou tocaron el límite diario y el IPSA chileno marcó récord. La mina aporta 6% de la producción mundial y el cierre aviva especulación sobre más restricciones de Beijing para ajustar la oferta y revalorizar el recurso estratégico.

Estados Unidos y China extienden por 90 días más la suspensión de sus aranceles

EE.UU. y China acordaron extender por 90 días la suspensión parcial de aranceles, tras reuniones en Estocolmo los días 28 y 29 de julio. Donald Trump firmó una orden ejecutiva que fija la nueva fecha límite el 10 de noviembre. La prórroga mantiene los términos del acuerdo inicial del 12 de mayo: aranceles del 30% a importaciones chinas en EE.UU. y del 10% a productos estadounidenses en China, muy por debajo de las tarifas del 145% y 125% previamente previstas.

Indicadores económicos para hoy

Aquí tienes los indicadores económicos oficiales de Chile al martes 12 de agosto de 2025, según el Banco Central, en formato breve:

UF: $39.167,40 CLP

UTM (agosto): $68.647,00 CLP

Dólar observado: $969,77 CLP

Euro (nominal): $1.126,07 CLP

IPC julio: +0,9 % mensual / 4,3 % anual

TPM (Tasa de Política Monetaria): 4,75 %