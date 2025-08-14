Jeannette Jara rectifica sus dichos sobre el tercer retiro y lanza gira de campaña

Tras afirmar ayer que no había respaldado el tercer retiro de fondos de pensión, la candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara, reconoció hoy que sí lo defendió en 2021 y atribuyó su error a un olvido. “No tengo ninguna intención de mentir. Aquí hubo retiros porque había hambre y el Gobierno de derecha se demoró en llegar con ayudas”, sostuvo, aclarando que dejó de apoyarlos cuando estas llegaron. En paralelo, Jara anunció una gira territorial entre el 19 de agosto y el 14 de septiembre, que recorrerá desde Arica a Punta Arenas bajo el lema “Menos discurso, más calle”. Con recursos limitados, busca priorizar el contacto ciudadano sobre foros y encuentros empresariales, y promete dialogar tanto con partidarios como con críticos.

Cámara despacha proyecto que pone fin al CAE : oposición anticipa rechazo a nuevo sistema FES

La Comisión de Hacienda de la Cámara despachó el proyecto del Gobierno que pone fin al Crédito con Aval del Estado y crea el Financiamiento para la Educación Superior (FES), quedando listo para su votación en Sala. La iniciativa, clave para el Presidente Boric, contempla reorganización y condonación parcial de deudas, y enfrenta resistencia opositora que advierte riesgo para universidades y financiamiento. El ministro Nicolás Cataldo defendió la eliminación del CAE y la regulación responsable del copago, mientras oficialismo llamó a viabilizar la ley y evitar que naufrague como la reforma tributaria.

Kast se defiende de críticas por sus dichos sobre el Congreso y reitera: “Hoy día las leyes están”

José Antonio Kast reafirmó que, de llegar a la presidencia, aplicará la ley vigente sin impulsar una agenda legislativa amplia, señalando que “no necesitamos más leyes para aplicar la ley”. Tras reunirse con la CPC, respondió al ministro Álvaro Elizalde, quien le pidió aclarar sus dichos sobre el rol del Congreso, asegurando que “es importante, pero no tan relevante como se imagina” y que respetará la Constitución. Acusó una “campaña de mentiras” en su contra y llamó al Gobierno a “hacer la pega”.

Codelco informó que ingeniero Mark Cutifani liderará investigación del accidente de El Teniente

Codelco designó al ingeniero australiano Mark Cutifani para liderar la investigación internacional del accidente del 31 de julio en El Teniente, que dejó seis mineros fallecidos. El equipo, con hasta cinco expertos chilenos e internacionales, evaluará factores técnicos, humanos y culturales, además de la respuesta de la estatal, proponiendo medidas preventivas. Con 45 años en minería, Cutifani destacó por reducir drásticamente incidentes y costos en Anglo American y AngloGold Ashanti, y asumió el encargo con “máxima responsabilidad”.

Fiscalía indaga dos nuevas liberaciones de reos por error

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, confirmó dos nuevos casos de liberaciones por error, sumándose al del sicario del “Rey de Meiggs” fugado en julio. En Copiapó, M.A.F.B. fue excarcelado pese a una condena pendiente de 541 días, pero fue recapturado. En La Serena, L.A.S.L., condenado por tráfico, quedó libre pese a prisión preventiva por microtráfico y tenencia de celular, y hoy está prófugo. El Ministerio Público investiga junto a Gendarmería y el Poder Judicial.

Trump y Putin comparecerán juntos ante los medios tras su reunión en Alaska

Donald Trump y Vladimir Putin se reunirán este viernes en la base Elmendorf-Richardson de Anchorage, Alaska, en un encuentro inédito centrado en el conflicto en Ucrania. El asesor ruso Yuri Ushakov detalló que los preparativos están en su fase final y combinan aspectos políticos y logísticos. La cita incluirá un cara a cara y luego reuniones con delegaciones, con ministros rusos de Exteriores, Defensa y Finanzas. No se esperan acuerdos concretos; Trump la definió como una reunión “de tanteo”.

Indicadores económicos para hoy

Aquí tienes los indicadores económicos oficiales de Chile al jueves 14 de agosto de 2025, en formato breve según los datos del Banco Central de Chile:

UF: $39 190,04 CLP

UTM (agosto): $68 647,00 CLP

Dólar observado: $952,37 CLP

Euro (nominal): $1 114,14 CLP

IPC julio: +0,9 % mensual / 4,3 % anual

TPM (Tasa de Política Monetaria): 4,75 %