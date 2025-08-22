Al Pan Pan: Paulina Vodanovic y Jaime Mulet sobre listas parlamentarias y cambio de gabinete

En el capítulo de hoy de Al Pan Pan, conducido por Mirna Schindler, se discutieron los recientes cambios en el gabinete del presidente Gabriel Boric, generando distintas interpretaciones dentro del oficialismo. La presidenta del Partido Socialista (PS) y senadora por la Región del Maule, Paulina Vodanovic, analizó la salida del ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, quien fue forzado a renunciar por el mandatario. Vodanovic sugirió que esta decisión estuvo vinculada a la negativa de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) a sumarse a la lista parlamentaria oficialista.

Además, se abordó la salida del ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien citó razones personales para su renuncia. En su lugar, asumió Nicolás Grau, exministro de Economía, mientras que Álvaro García, considerado un ‘concertacionista’, reemplazó a Grau en Economía.

Por otro lado, el diputado Jaime Mulet, de la FRVS, calificó de “torpeza casi infantil” la remoción de Valenzuela, sugiriendo que esta podría tener un impacto negativo en las aspiraciones presidenciales de Jeannette Jara, candidata respaldada por su tienda. Mulet también comentó sobre la reciente decisión de la FRVS de conformar su propia lista parlamentaria junto a Acción Humanista, rompiendo con la idea de una planilla única dentro del oficialismo.

Tema fue también que a este pacto electoral se les sumara como candidato a senador por Aysén, Miguel Ángel Calisto (indp. Demócratas), quién hace pocos días su apoyo se dirigía hacia la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei.