Corea del Centro: Rodrigo Castillo, Alejandro Reppening e Iván Weissman sobre salida de Mario Marcel

El Presidente Gabriel Boric realizó este jueves un ajuste ministerial, reordenando el equipo económico para sus últimos 7 meses de gobierno. Esto tras la renuncia de Mario Marcel, que dejó Hacienda por motivos personales, según comentó él mismo en un punto de prensa posterior. Marcel fue reemplazado por Nicolás Grau, hasta ese momento ministro de Economía. Esa cartera pasa a manos del militante PPD Álvaro García Hurtado, exministro de Economía de la Concertación y miembro del comando para primarias de Carolina Tohá.

A propósito de que se acerca la entrega del Presupuesto 2026 y que el gobierno de Gabriel Boric tiene pocos meses para fortalecer su legado, los panelistas de Corea del Centro, Iván Weissman, editor del newsletter El Mostrador Semanal; Alejandro Reppening, coordinador editorial de El Mostrador; y Rodrigo Castillo, abogado y académico en regulación económica, abordaron el impacto de la salida de Marcel de La Moneda.

Asimismo, fue tema de conversación los programas de gobierno presentados por los candidatos presidenciales, entre los cuales, en común, se enfocan significativamente en la seguridad, desde Kast hasta Jara. Entre los contendores de la derecha compiten entre quien reduce más impuestos y el aparato del Estado. Mientras Jara ha debido pulir sus propuestas, pero recibe constantes comparaciones con su programa anterior para las elecciones primarias.