Al Pan Pan: Ignacio Imas y Jorge Rathgeb (RN) sobre propuestas de campañas presidenciales y más

En el episodio de hoy de Al Pan Pan, conducido por Mirna Schindler, Ignacio Imas, cientista político y gerente de Asuntos Públicos de Imaginacción, abordó os resultados del estudio “Riesgos en campañas y administraciones”.

Según el informe, Jeannette Jara enfrenta un “techo electoral” y se encuentra en desventaja en un eventual balotaje contra José Antonio Kast y Evelyn Matthei. Además, se destacó que su programa económico podría generar efectos negativos sobre las “expectativas de inversión” en el país.

Por su parte, José Antonio Kast es descrito con una agenda centrada en la “mano dura”, lo que podría dejar flancos abiertos en las políticas sociales y de desarrollo. El informe también advierte que su tercera postulación podría verse afectada por la “fatiga”. En el caso de Evelyn Matthei, el informe señala que la derecha se enfrenta a una competencia “en tres frentes”, y que su figura no ha logrado mejorar en las encuestas, con varios apoyos de figuras de Renovación Nacional hacia Kast.

El diputado Jorge Rathgeb (RN), se refirió a la candidatura de Evelyn Matthei y la reciente presentación de los nuevos voceros de su comando. Destaca la incorporación de exautoridades de los gobiernos de Sebastián Piñera y Michelle Bachelet, así como figuras de Demócratas y Amarillos. Entre los nombramientos, sobresale el exministro de Justicia Carlos Maldonado (ahora en Demócratas) y los ex DC Manuel Inostroza y Clemente Pérez.

Además, Rathgeb abordó la reciente tragedia ocurrida en La Araucanía, donde un guardia forestal perdió la vida tras un ataque armado, mientras que otro trabajador resultó gravemente herido. El ministro de Seguridad, Luis Cordero, informó que, hasta el momento, ningún grupo se ha adjudicado el atentado.