Al Pan Pan: Paulina Valenzuela y Carlos Basso sobre presidenciales 2025 y caso Harex

Siguen las novedades en las candidaturas presidenciales. Para Jeannette Jara (PC) han sido días complejos, considerando los cuestionamientos del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, al exministro de hacienda, Mario Marcel. Esto generó respuestas desde el Socialismo Democrático y tensiones en el oficialismo, donde esperan al lunes, día en que los presidentes de partidos tienen agendada una reunión en la sede del Partido Socialista.

Además, Jara fue criticada ayer por sus contendores, especialmente José Antonio Kast y Marco Enríquez Ominami, ya que se negó a asistir a un foro organizado por la Asimet.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos con la analista política y socia fundadora de Datavoz, Paulina Valenzuela, conversamos sobre el estado de la carrera presidencial.

Además conversamos con nuestro editor Carlos Basso sobre el estado del caso Harex y el de Ivonne Gutiérrez, jueza acusada de la sustracción de menores en los años 80 y de quien se solicitó su extradición desde Israel.