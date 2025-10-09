Al Pan Pan: Diego Paco (RN), gobernador de Arica, aborda el respaldo que le dio a José Antonio Kast

En el capítulo de hoy de Al Pan Pan, conducido por Mirna Schindler, el tema principal giró en torno a la inesperada decisión del gobernador de Arica y Parinacota, Diego Paco, de respaldar la candidatura presidencial de José Antonio Kast. Su apoyo generó sorpresa en Chile Vamos, especialmente porque hasta hace poco se había mostrado públicamente junto a la abanderada del sector, Evelyn Matthei.

El 18 de agosto, Paco había posado con Matthei en el Complejo Fronterizo Chacalluta, reafirmando su compromiso con la entonces carta de Renovación Nacional. Sin embargo, la suspensión de su militancia en el partido marcó un giro en su postura política.

Durante el programa, se abordó el contexto de este cambio y las repercusiones que podría tener dentro de la coalición de derecha. El gobernador justificó su decisión asegurando que “como líder de la región voy a pensar primero en las personas que viven acá. Con la venida de José Antonio Kast a esta región demuestra un compromiso de que le va a poner un énfasis, una prioridad, para cuando él sea presidente. Yo he analizado su programa de gobierno y se acerca a lo que necesitamos”.