Rubilar critica al Gobierno por manejo de candidatura de Bachelet: “Chile no se está viendo bien”

La exministra Karla Rubilar criticó el manejo político de la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, en medio de su reciente exposición ante el organismo internacional.

En declaraciones a radio La Clave, Rubilar apuntó tanto al gobierno del expresidente Gabriel Boric como a la actual administración de José Antonio Kast, responsabilizando a ambos por la falta de una estrategia común. “Todo el mundo se equivocó en el manejo de la candidatura de la ex Presidenta Bachelet a Naciones Unidas”, afirmó.

Respecto del rol de Boric, cuestionó la forma en que se impulsó inicialmente la postulación. “Primero Boric cuando impulsó la candidatura de forma unilateral, sin diálogo (…) el manejo del presidente Boric no fue el mejor”, señaló.

En paralelo, criticó al actual Ejecutivo por no dar continuidad al respaldo internacional. “Al no darle la continuidad cuando la decisión ya estaba tomada y presentada (…) la presidenta Bachelet tiene mérito de sobra, tiene un liderazgo global indiscutido”, sostuvo.

Rubilar advirtió además sobre el impacto que esto podría tener para la imagen del país en caso de un eventual triunfo de la exmandataria. “Ella tiene una posibilidad cierta de ganar (…) y Chile no sea parte de un triunfo muy relevante”, indicó.

En esa línea, planteó que una eventual victoria sin apoyo del Estado chileno evidenciaría una debilidad institucional. “Sería tremendo porque sería un triunfo personal muy grande, pero que dejaría al descubierto que no es importante el Estado”, afirmó.

Finalmente, la exministra cuestionó el enfoque general de la política exterior en este caso. “Las decisiones internacionales son de Estado y no son de momentos, y Chile no se está viendo muy bien, a mi juicio, a los ojos del mundo”, concluyó.