Empieza x Acá: Marco Moreno y Cristián Leporati sobre debate presidencial en tono “guante blanco”

El debate presidencial de Canal 13 reunió a los ocho candidatos a La Moneda en un tono de “guante blanco” y sin grandes cruces. Evelyn Matthei centró su mensaje en el electorado femenino, mientras Jeannette Jara destacó su reforma previsional y defendió levantar el secreto bancario para combatir el crimen. José Antonio Kast insistió en su modelo de cárceles de máxima seguridad y Franco Parisi reiteró su propuesta de “barcos-cárceles”. En los comandos coincidieron: no hubo ganadores ni golpes políticos.

La candidata oficialista dijo apoyar el despliegue de las Fuerzas Armadas en la frontera, junto con respaldar medidas en seguridad como el levantamiento del secreto bancario. Mientras, el candidato de republicanos insistió en que su plan de recorte fiscal no afectará programas sociales, y sobre los inmigrantes descartó planes de regularización, y aseguró que sacará a los ilegales con vuelos chárter que ellos mismos ayudarán a pagar. La carta de Chile Vamos apeló a su experiencia en seguridad y a sus equipos, mientras que Johannes Kaiser sostuvo que “queremos que Chile sea el mejor país para ser mamá”.

