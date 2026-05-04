Gobierno retrocede en norma sobre IA y anuncia indicación para pago por uso de contenidos

El Gobierno salió a corregir uno de los puntos más controvertidos de la Ley Miscelánea al anunciar que presentará una indicación para modificar la norma sobre propiedad intelectual que había encendido críticas desde el mundo político, cultural y de los medios de comunicación. La señal la dio el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en la comisión de Hacienda de la Cámara, donde adelantó que la nueva redacción buscará incorporar una compensación por el uso de datos.

La controversia se originó por la incorporación de un nuevo artículo a la Ley de Propiedad Intelectual que establecía una excepción para que terceros pudieran utilizar grandes volúmenes de datos —como texto, sonido o imagen— sin pagar derechos de autor ni licencias, siempre que esa utilización no constituyera una explotación encubierta de obras protegidas. Esa fórmula fue interpretada como una apertura al uso masivo de contenidos por parte de terceros sin retribución para sus autores o titulares.

El punto generó rechazo transversal. Entre los principales cuestionamientos estuvo el de la Asociación Nacional de la Prensa, que acusó que la disposición reproducía textualmente una norma contenida en el proyecto de ley sobre inteligencia artificial ingresado durante el gobierno anterior y que finalmente fue rechazado. La ANP advirtió que la excepción podía facilitar el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial por parte de grandes tecnológicas, utilizando contenidos periodísticos sin autorización ni pago previo y con escasa claridad sobre sus límites.

Frente a ese escenario, Quiroz anunció que La Moneda prepara una enmienda al artículo. El ministro sostuvo que esos datos ya están siendo utilizados y que el objetivo ahora es evitar que sigan usándose en Chile sin un mecanismo que reconozca económicamente a quienes los generan. En esa línea, afirmó que el Ejecutivo trabaja en una fórmula que contemple una compensación monetaria para los autores o generadores de esos contenidos.

El anuncio coincidió con una reunión en La Moneda entre el Presidente José Antonio Kast, la ministra vocera Mara Sedini y representantes de la Federación de Medios de Comunicación, integrada por la ANP, Anatel y Archi. En esa cita, según el presidente de Anatel, Pablo Vidal, el Mandatario reafirmó que valora la labor de los medios y el ejercicio de la libertad de prensa. Sobre la indicación anunciada por Hacienda, Vidal señaló que la alternativa suena más razonable que autorizar el uso sin remuneración y que podría transformarse en una salida adecuada, aunque pidió conocer su detalle.

Desde la ANP también se transmitió una señal de cautela, aunque con mejor disposición ante el nuevo escenario. Su vicepresidente, Juan Jaime Díaz, valoró la recepción que el tema ha tenido en conversaciones con distintas autoridades y afirmó que eso abre espacio para una salida positiva que respete los derechos de quienes producen contenidos en los medios.

Con ello, el Ejecutivo intenta desactivar una controversia que había abierto un nuevo frente en medio de la discusión de su paquete de reactivación. La disputa ya no gira solo en torno al uso de datos para entrenar sistemas de inteligencia artificial, sino también sobre quién captura el valor de esos contenidos y bajo qué reglas se protege la creación intelectual en la economía digital.