Publicidad

La Semana Política: el efecto de la franja electoral y la capitalización del voto nulo

Publicidad
Francisca Castillo
Por : Francisca Castillo Periodista El Mostrador
Ver Más

“El nulo o blanco es castigo a la clase política, estoy castigando al establishment. Y como el PDG se ha constituído como un partido de oposición esencialmente, oposición a lo que sea, es fácil para ellos capitalizar esos votos”, dijo la investigadora de la Fundación Jaime Guzmán, Teresa Zañartu.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
En La Semana Política, Javiera Arce y Teresa Zañartu evaluaron el debut de la franja presidencial. Arce sostuvo que la ofensiva de Jeannette Jara contra José Antonio Kast, recordando su defensa de Miguel Krassnoff, termina opacando sus propuestas y evidencia incoherencias estratégicas. Añadió que el electorado demanda “cambio”, más que programas. Zañartu analizó la consulta del PDG, donde 78% optó por nulo o blanco, señalando que refleja castigo al establishment, aunque el partido ya forma parte de él.
Desarrollado por El Mostrador

En un nuevo programa de La Semana Política, la politóloga Javiera Arce y la abogada Teresa Zañartu, analizaron junto a Fran Castillo el inicio de la franja electoral de cara a la segunda vuelta presidencial del próximo 14 de diciembre. Espacio donde el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, apuntó a cambiar la percepción de su origen y la candidata de la centroizquierda, Jeannette Jara, apostó por endurecer la ofensiva contra su rival recordando la defensa que hizo de Miguel Krassnoff.

Respecto a la pieza audiovisual de la candidata oficialista, Arce señaló que la estrategia de seguir criticando a Kast opaca las propuestas programáticas que buscó comunicar en la franja, lo que demuestra incoherencias en su línea argumental. 

También te puede interesar:
Embajador de EEUU en Chile insiste en que críticas de Boric a Trump “tienen un costo”
Embajador de EEUU en Chile insiste en que críticas de Boric a Trump “tienen un costo”
Vallejo enfrenta críticas de Jara y Kast y defiende que el Gobierno “sí ha actuado” en la frontera
Vallejo enfrenta críticas de Jara y Kast y defiende que el Gobierno “sí ha actuado” en la frontera

“Los temas ideológicos y las definiciones sobre quiénes somos son importantes respecto a cómo te planteas en una candidatura. Es un poco la razón de por qué naufragó Matthei, por qué naufragó Tohá, que más allá de una lista de supermercado cuesta mucho situarse desde dónde hablar. Kast no quiere hablar, no se enfrenta, solo lo hace en espacios protegidos. Lo que se percibe es que Kast puede estar matando a un panda y van a votar por él, entonces los términos de confrontación son difíciles en esta campaña y en dos semanas no tienes ninguna capacidad de rearmarte”, dijo la cientista política. 

En esa línea, agregó que “la gente no está escuchando ni siquiera las propuestas que pueda tener la candidata, porque lo que quieren es un cambio. Y esto no está pasando solamente en Chile, sino que viene pasando en América Latina desde el 2028 que no se reeligen las coaliciones electorales”. 

Por otro lado, Zañartu abordó los resultados de la consulta interna del Partido de la Gente, donde un 78% de los militantes se inclinó por votar nulo o blanco en la segunda vuelta presidencial, lo que calificó como un dato electoral importante a analizar el próximo 14 de diciembre. 

“El nulo o blanco es castigo a la clase política cómo tal, estoy castigando al establishment. Y como el PDG se ha constituído como un partido de oposición esencialmente, oposición a lo que sea, es fácil para ellos capitalizar esos votos. El problema es que, lo quiera o no, el PDG ya está dentro de las reglas del establishment, tiene diputados electos que tienen que constituir una bancada y ponerse de acuerdo”, afirmó. 

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad