La Semana Política: el efecto de la franja electoral y la capitalización del voto nulo
En un nuevo programa de La Semana Política, la politóloga Javiera Arce y la abogada Teresa Zañartu, analizaron junto a Fran Castillo el inicio de la franja electoral de cara a la segunda vuelta presidencial del próximo 14 de diciembre. Espacio donde el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, apuntó a cambiar la percepción de su origen y la candidata de la centroizquierda, Jeannette Jara, apostó por endurecer la ofensiva contra su rival recordando la defensa que hizo de Miguel Krassnoff.
Respecto a la pieza audiovisual de la candidata oficialista, Arce señaló que la estrategia de seguir criticando a Kast opaca las propuestas programáticas que buscó comunicar en la franja, lo que demuestra incoherencias en su línea argumental.
“Los temas ideológicos y las definiciones sobre quiénes somos son importantes respecto a cómo te planteas en una candidatura. Es un poco la razón de por qué naufragó Matthei, por qué naufragó Tohá, que más allá de una lista de supermercado cuesta mucho situarse desde dónde hablar. Kast no quiere hablar, no se enfrenta, solo lo hace en espacios protegidos. Lo que se percibe es que Kast puede estar matando a un panda y van a votar por él, entonces los términos de confrontación son difíciles en esta campaña y en dos semanas no tienes ninguna capacidad de rearmarte”, dijo la cientista política.
En esa línea, agregó que “la gente no está escuchando ni siquiera las propuestas que pueda tener la candidata, porque lo que quieren es un cambio. Y esto no está pasando solamente en Chile, sino que viene pasando en América Latina desde el 2028 que no se reeligen las coaliciones electorales”.
Por otro lado, Zañartu abordó los resultados de la consulta interna del Partido de la Gente, donde un 78% de los militantes se inclinó por votar nulo o blanco en la segunda vuelta presidencial, lo que calificó como un dato electoral importante a analizar el próximo 14 de diciembre.
“El nulo o blanco es castigo a la clase política cómo tal, estoy castigando al establishment. Y como el PDG se ha constituído como un partido de oposición esencialmente, oposición a lo que sea, es fácil para ellos capitalizar esos votos. El problema es que, lo quiera o no, el PDG ya está dentro de las reglas del establishment, tiene diputados electos que tienen que constituir una bancada y ponerse de acuerdo”, afirmó.