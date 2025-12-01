Vallejo enfrenta críticas de Jara y Kast y defiende que el Gobierno “sí ha actuado” en la frontera

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, salió a responder el fuego cruzado que lanzaron los dos aspirantes a La Moneda, Jeannette Jara y José Antonio Kast, quienes acusaron al Ejecutivo de pasividad frente al nuevo bloqueo fronterizo con Perú. La disputa se instaló en plena segunda vuelta y volvió a tensionar uno de los ejes más sensibles del debate: la migración y el control territorial.

La candidata oficialista había emplazado al Gobierno a actuar “de inmediato” para asegurar una salida ordenada y segura de personas que buscan dejar Chile por la frontera norte. Kast, por su parte, criticó la supuesta falta de liderazgo presidencial y pidió negociar un corredor de retorno con Ecuador, Perú y Colombia, afirmando que La Moneda “no tiene voluntad”.

Vallejo devolvió el golpe y aseguró que ambos presidenciables critican sin conocer el estado real de la gestión. “Podemos decir que este gobierno ha estado actuando y ha tomado medidas”, sostuvo. Según explicó, tras el anuncio de refuerzo militar peruano, el Ejecutivo comenzó a planificar un dispositivo para agilizar la salida regular de migrantes y evitar aglomeraciones en los puntos de control.

La vocera recalcó que autoridades nacionales y regionales “han estado desplegadas en la zona” y destacó como “exitosa” la reunión binacional sostenida con representantes del gobierno peruano. Allí —dijo— se acordaron líneas de colaboración para ordenar los flujos de salida y evitar que decisiones unilaterales agraven la crisis. “La frontera siempre involucra a dos Estados. Lo que se hace sin coordinación empeora los problemas”, afirmó.

Vallejo apuntó también al impacto de medidas externas, como la suspensión de vuelos a Venezuela, que —según planteó— ha dificultado el retorno de personas a su país de origen. En esa línea, insistió en que decirles a los migrantes simplemente “salgan del país” es insuficiente si el país vecino no los recibe. “Sino, se producen cuellos de botella, situaciones de embudo y ciclos de salida y reingreso que no sirven para resolver el problema”, dijo.

El tema migratorio se convirtió nuevamente en punto de presión en la recta final de la campaña. Mientras Jara intenta mostrar firmeza sin romper con la línea humanitaria de su sector, Kast busca reforzar su narrativa de orden y control fronterizo. La vocera, en tanto, defendió que el Gobierno no ha estado inactivo, sino desarrollando un plan en marcha que —según aseguró— seguirá ajustándose con nuevas medidas para “una implementación lo más efectiva posible”.

La disputa política por la frontera norte promete seguir escalando en días clave de la segunda vuelta, mientras las decisiones diplomáticas y operativas dependen de negociaciones que exceden la contienda electoral y requieren coordinación con Lima para evitar una nueva crisis humanitaria en el desierto.