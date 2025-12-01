Embajador de EEUU en Chile insiste en que críticas de Boric a Trump “tienen un costo”

El nuevo embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, volvió a encender la discusión diplomática tras defender en redes sociales sus controvertidas declaraciones sobre la política interna chilena y el estado de la relación bilateral. Comentando una nota de prensa sobre sus primeros días en el cargo, Judd afirmó que “las críticas del gobierno actual al Presidente Donald Trump tienen un costo para la relación bilateral y para el pueblo chileno”, en alusión a los cuestionamientos que Gabriel Boric realizó al entonces mandatario estadounidense tras el asalto al Capitolio en 2021.

El mensaje del embajador —publicado en X— se suma a la conferencia de prensa que ya había generado una nota de protesta formal de la Cancillería. En esa instancia, Judd no solo dijo estar “decepcionado” del estado actual del vínculo entre ambos países, sino que además intervino en el debate electoral chileno, señalando que uno de los candidatos en carrera, José Antonio Kast, sería “mejor contra la delincuencia y mejor para los negocios”. La frase fue considerada impropia por el gobierno chileno, que reprochó la intromisión directa en la campaña presidencial.

Aun así, Judd redobló su postura. “Mis comentarios resonaron tanto en los medios como entre la gente, porque la relación entre Estados Unidos y Chile es importante”, escribió. Junto con reiterar su malestar por los dichos de Boric hacia Donald Trump, sostuvo que, independiente de quién gane el 14 de diciembre, está dispuesto a “trabajar con quien el pueblo chileno elija como su próximo Presidente para impulsar el comercio y la economía, y hacer de nuestro hemisferio un lugar más seguro”.