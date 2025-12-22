La Semana Política: las señales de José Antonio Kast en su primera semana como Presidente electo

En un nuevo programa de La Semana Política de El Mostrador, la abogada Teresa Zañartu y la politóloga Javiera Arce, analizaron junto a Fran Castillo la agenda de José Antonio Kast en su primera semana como Presidente electo, a la espera de las primeras definiciones respecto a los nombramientos de su futuro gabinete y la relevancia de las relaciones internacionales en la política migratoria.

“Han surgido nombres interesantes como Rodrigo Álvarez, que es alguien que ha demostrado ser capaz, que ha ejercido cargos públicos. Y también se ha mostrado la voluntad de incluir a Chile Vamos en ministerios importantes, a Claudio Alvarado, o que se había barajado por ejemplo a Teodoro Rivera en Cancillería. Yo creo que se va a cumplir esta voluntad de apertura que dio en su discurso de invitar a todos los sectores”, dijo la investigadora de la Fundación Jaime Guzmán.

Por su parte, Arce destacó la importancia de que representantes de Chile Vamos ocupen cargos claves, ya que “facilitaría mucho más las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo, y también daría la certeza de que tienen experiencia”.

“También está la arista sobre las relaciones internacionales, por supuesto que no iba a ir a ver a Lula o Claudia Sheinbaum. Pero si es muy coherente, (…) respecto al a creación de un corredor para sacar migrantes, esto que está haciendo respecto a mejorar las relaciones con Perú, con Ecuador, lamentablemente va a tener que hablar igual con Petro por la frontera con Venezuela”, agregó.