Expertas debaten en Valparaíso los desafíos de la institucionalidad climática en Chile

Con el objetivo de generar un espacio de reflexión y diálogo sobre los desafíos que enfrenta la institucionalidad climática del país, el Centro de Estudios para la Gestión Pública (CEGEP) de la Universidad de Valparaíso y el Centro de Acción Climática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso realizan el seminario “Desafíos de la Institucionalidad Climática en la Agenda 2026-2030”.

La actividad reúne a la exministra de Medio Ambiente y académica de la Universidad de Chile, Maisa Rojas; a la abogada especialista en regulación ambiental y exsuperintendenta del Medio Ambiente, Marie Claude Plumer; y a Pilar Moraga, directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile.