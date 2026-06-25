Taller analiza pobreza, vulnerabilidad y desigualdad en Chile a partir de estudio

La instancia surge en un contexto marcado por el debate sobre las políticas sociales y fiscales impulsadas por el Gobierno, así como por diversas iniciativas legislativas con alto impacto social. En ese escenario, se presenta por Clarisa Hardy, directora del CEGEP y exministra de Planificación, un estudio que analiza la realidad socioeconómica de la población chilena a partir de datos oficiales de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN).

Los resultados cuestionan la extendida percepción de Chile como un país mayoritariamente de clase media. Según la investigación, más de dos tercios de la población se encuentra entre la extrema pobreza y el estrato medio-bajo, situación que refleja una persistente precarización social. El estudio identifica como principal causa de este fenómeno la desigual distribución de los ingresos, una brecha que, pese a los avances de las últimas décadas, continúa mostrando una alta resistencia a disminuir.

Para analizar los hallazgos y sus implicancias en el diseño de políticas públicas, participarán el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Javier Macaya; el expresidente de la Comisión de Expertos para la Medición de la Pobreza, Osvaldo Larrañaga; la directora ejecutiva de la Fundación Superación de la Pobreza, Catalina Littin; la senadora integrante de la Comisión de Hacienda, Paulina Vodanovic; el senador integrante de la Comisión de Economía, Diego Ibáñez; y la senadora por Atacama y exministra de Planificación, Yasna Provoste.