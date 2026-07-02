Al Pan Pan: Tomás Jordán y Hugo Jofré sobre AC contra Grau y elección de Keiko Fujimori en Perú

La acusación constitucional impulsada por libertarios y republicanos contra el ex ministro de Hacienda Nicolás Grau, además de ser rechazada en el Senado, fue la que menos votos reunió desde 1990 en el Senado. Por ejemplo, el capítulo que más respaldo consiguió fue el primero, con 16 votos. El segundo apenas logró 9 apoyos, en que incluso se contó el rechazo de dos representantes del comité republicano: Rodolfo Carter y Cristián Vial.

En otro ámbito, el Gobierno intenta mantenerse al margen de la propuesta de indulto general para militares o policías que fueron condenados por delitos en el marco del estallido social. La iniciativa es impulsada por el Partido Nacional Libertario y Republicano.

Hoy en Al Pan Pan de El Mostrador, con Mirna Schindler: conversamos con el abogado constitucionalista Tomás Jordán para analizar lo que deja el último intento de impugnación constitucional y la agenda del Gobierno.

Además: a propósito de la victoria presidencial en Perú de Keiko Fujimori, analizamos el horizonte político que enfrenta la próxima mandataria con el investigador del Instituto Libertad Hugo Jofré.