“El ruido que nadie más escucha”: cómo se vive con tinnitus y cuándo hay que consultar

“Eran cerca de las tres de la mañana cuando desperté por un sonido agudo, persistente, parecido a un pito. Lo primero que pensé fue que venía desde afuera. Miré a la calle, busqué algo que pudiera explicarlo. Pero no había nada”, con esa claridad recuerda Marie Claire Dablé el momento en que comenzó a vivir con tinnitus.

El ruido estaba dentro de su cabeza.

“Era un pito que no existía afuera”, cuenta. Y lo más desconcertante era que nadie más podía escucharlo. Durante cerca de un mes, el sonido comenzó a interferir con su sueño y con su vida cotidiana. La experiencia también trajo angustia: si no había una fuente externa, ¿de dónde venía?

Su caso es una forma concreta de entender qué es el tinnitus, un síntoma que puede presentarse de distintas maneras y que, dependiendo de su intensidad y de las circunstancias de cada persona, puede llegar a ser profundamente incapacitante.

En un nuevo capítulo de Voces Solidarias, Marie Claire Dablé conversó sobre tinnitus con la Dra. María Constanza Beltrán, otorrinolaringóloga de Clínica Universidad de los Andes.

¿Qué es el tinnitus y cómo se explica que una persona pueda escuchar un ruido que no existe en el exterior?

La primera clave es entender que el tinnitus no es una enfermedad en sí misma, sino un síntoma. Se trata de la percepción de un sonido sin que exista una fuente sonora externa que lo esté produciendo.

Puede sentirse como un pito, zumbido, silbido, chicharra u otros sonidos. Y puede aparecer de manera ocasional o permanecer durante largos períodos.

No se trata solamente de “escuchar un ruido”. Cuando es persistente, puede alterar el sueño, dificultar la concentración y generar ansiedad.

¿Qué puede provocar tinnitus y cuándo ese ruido debería ser una señal de alerta?

Las causas pueden ser diversas. La exposición al ruido es una de las más relevantes, pero también pueden existir otras condiciones asociadas al sistema auditivo o a la salud general.

Por eso, la aparición de un ruido nuevo y persistente no debería simplemente ignorarse. La evaluación permite determinar si existe una causa que pueda ser identificada y tratada.

Una de las situaciones que requiere especial atención es cuando el tinnitus aparece acompañado de una pérdida auditiva súbita. En esos casos, explica la especialista, es importante consultar rápidamente, dentro de los primeros 7 días, porque hoy existen tratamientos que pueden ser más efectivos cuando se administran de manera oportuna.

Para una persona que nunca ha experimentado algo similar, la primera reacción puede ser esperar para ver si desaparece. Pero ante determinados síntomas asociados, esperar puede no ser la mejor alternativa.

La recomendación, entonces, es no normalizar automáticamente un cambio repentino en la audición.

¿Qué significa cuando el ruido se siente como el latido del corazón y por qué requiere una evaluación diferente?

Existe un tipo de tinnitus que se percibe de manera pulsátil, siguiendo el ritmo del corazón. Cuando una persona describe un sonido que coincide con sus pulsaciones, es importante comentarlo durante la consulta, porque puede requerir una evaluación diferente para determinar su origen.

La clave, nuevamente, es no asumir que todos los tinnitus son iguales. El tipo de sonido, su aparición y los síntomas que lo acompañan entregan información relevante para el diagnóstico.

¿Qué alternativas existen hoy para ayudar a una persona que vive con tinnitus?

No existe una única respuesta ni un tratamiento universal. El abordaje depende de la causa, de las características del tinnitus y de la situación particular de cada paciente.

En algunos casos puede ser necesario tratar la causa que está detrás del síntoma. En otros, se pueden utilizar estrategias destinadas a disminuir la percepción del ruido y su impacto sobre la vida cotidiana.

Entre ellas aparecen las terapias de sonido, el uso de audífonos cuando existe pérdida auditiva y herramientas de apoyo psicológico y psicoeducativo.

¿Por qué es tan importante no decirle simplemente al paciente “tiene que aprender a vivir con el ruido”?

Porque el impacto del tinnitus no se puede medir solamente por el sonido que describe el paciente.

Dos personas pueden percibir un ruido similar y vivirlo de maneras completamente distintas. Para una puede ser apenas una molestia ocasional; para otra puede convertirse en una fuente permanente de angustia, afectar el sueño, la concentración y su calidad de vida.

¿Cuánto del tinnitus y de la pérdida auditiva podemos prevenir cuidándonos del ruido?

Una parte importante de la prevención pasa por proteger la audición frente a la exposición excesiva al ruido. Conciertos, ambientes laborales ruidosos, audífonos utilizados a un volumen demasiado alto y una exposición prolongada son factores que pueden contribuir al daño auditivo.

La recomendación no implica dejar de escuchar música o evitar los espacios que disfrutamos, sino tomar medidas para reducir la exposición acumulativa. También es importante realizar controles auditivos cuando corresponde y prestar atención a cambios en la capacidad de escuchar.

¿Qué se está investigando hoy y qué podemos esperar de los tratamientos del futuro?

La investigación sobre tinnitus y pérdida auditiva continúa avanzando. En Estados Unidos y en Europa están trabajando en lograr implantar; de hecho lo han hecho en niños sordos, poniendo en un lado un implante coclear y en el otro, inyectando células en el oído, en realidad es un virus que está modificado con células del oído, y han logrado recuperar la audición, entonces es muy promisorio, está cambiando mucho la información en los últimos años.

Son investigaciones que abren perspectivas interesantes, aunque todavía no significa que exista una solución definitiva disponible para todos los pacientes.

Mientras esas investigaciones avanzan, el mensaje para quienes experimentan tinnitus es más concreto: no entrar en pánico, consultar para descartar causas relevantes y buscar ayuda cuando el síntoma comienza a afectar la vida cotidiana.