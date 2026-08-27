En el marco del seminario “Integridad pública, Estado abierto y confianza ciudadana: una agenda renovada para América Latina”, organizado por la Red de Integridad y Estado Abierto (RIEA) y la Cepal, con la colaboración de la Contraloría, se desarrolla el panel “Confianza pública y opacidad algorítmica: riesgos para la democracia en la era de la IA”.

La instancia reúne a especialistas para abordar los desafíos que plantea el uso creciente de sistemas de inteligencia artificial en la gestión pública y en la sociedad. Participan el doctor en Derecho y especialista en IA Carlos Amunátegui; Felipe Pacheco, Claude Community Ambassador para Chile y especialista en confianza y seguridad de modelos de inteligencia artificial; y Peter Sharp, vicepresidente de Estado Abierto RIEA. El panel es moderado por Alejandro Naser, de la Cepal.

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