Tras rechazo del TC: Alvarado cerró puerta a ley corta para reconexión de servicios básicos

El biministro del Interior y la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, descartó que el Ejecutivo impulse una ley corta para dejar sin efecto el artículo 31 de su megarreforma, tras el revés que experimentó la administración en el Tribunal Constitucional.

Dicha normativa, impulsada por la oposición e insertada en el paquete de la reforma, obligaría a la reposición de los servicios básicos en zonas de catástrofe en un plazo máximo de 48 horas. El Gobierno de José Antonio Kast llevó el artículo al TC para vetarlo, pero el órgano judicial rechazó la impugnación por nueve votos a uno.

Ante un fallo tan contundente, el Ejecutivo poseía pocas opciones. Una de estas posibilidades era impulsar una ley corta para modificar la normativa y saltarse lo que podría decir el TC.

No obstante, el biministro Alvarado descartó ese escenario. En la misma línea, se plegó a la decisión del Tribunal de dejar la discusión cerrada. “Es un fallo que no se comenta; el Ejecutivo respeta y acata. Respecto a una ley corta, yo creo que hoy el tribunal zanjó una discusión y no son los tiempos para iniciar un nuevo debate”, aseguró la autoridad.

El Gobierno, por ende, pausó temporalmente nuevos intentos de modificar la norma y adjudicarse el punto. Lo que corresponde saber ahora es la implementación práctica del proyecto de reposición exprés y la forma en que las empresas de servicios básicos podrán cumplir con estos plazos acotados.