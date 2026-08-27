Evelyn Matthei y Lucía Dammert conversan sobre violencia y seguridad pública
El Centro de Estudios para la Gestión Pública (CEGEP) y la Universidad de Valparaíso realizan un nuevo conversatorio del ciclo “Riesgos y Retos de la Democracia”, con Evelyn Matthei y Lucía Dammert, quienes abordarán los desafíos de la seguridad pública y el impacto de la violencia en democracia.
En el marco del ciclo “Riesgos y Retos de la Democracia”, el Centro de Estudios para la Gestión Pública (CEGEP), con la colaboración de la Dirección de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Valparaíso, organiza un nuevo conversatorio dedicado a analizar la relación entre violencia, seguridad pública y democracia.
La actividad cuenta con la participación de la exministra y exalcaldesa Evelyn Matthei y la académica y especialista en seguridad pública Lucía Dammert, quienes compartirán sus perspectivas desde sus respectivas trayectorias: una desde la gestión política y la formulación de políticas públicas, y la otra desde la investigación y asesoría en materia de seguridad.
El encuentro busca abordar uno de los principales desafíos de la agenda pública actual: cómo enfrentar el aumento de la violencia y fortalecer las capacidades del Estado para garantizar la protección de las personas, la convivencia social y la estabilidad democrática. La conversación es conducida por el periodista Felipe Pozo, de Radio Universidad de Chile.
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