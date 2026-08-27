UEFA suma round contra Infantino: lo denunciarán por gestión desleal de la FIFA

La UEFA sigue en su cruzada ante el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ya que preparan una denuncia penal por presunta gestión desleal del ente rector del fútbol mundial.

Esto, luego de que Infantino intentara crear una filial de la FIFA para comercializar las competencias planetarias e ingresar directamente capital privado.

Según el documento que reveló EFE, el organismo europeo contempla, en virtud del Artículo 158 del Código Penal de Suiza, acciones penales. Es más, solicitaron a que un tribunal de Florida, en los Estados Unidos, libere documentos relacionados al proyecto fallido del presidente para trasladarlo a la justicia suiza.

En el mismo documento, la UEFA solicitará todo al respecto de FIFA America y el Mundial 2026, además de lo relativo al proyecto que Infantino paralizó ante la avalancha de críticas.

El escrito de 60 páginas asegura que “los esfuerzos de Infantino por explotar las instituciones de la FIFA para su propio beneficio se han extendido más allá de la gobernanza y la economía, alcanzando el cultivo de relaciones con actores políticos poderosos para promover sus intereses personales e institucionales”.

Del mismo modo, descartan que la FIFA pudiera necesitar dinero privado, puesto que “no es una empresa en dificultades financieras que busque un rescate” y que “los estados financieros auditados reportaban miles de millones de dólares en reservas y activos financieros líquidos, y ninguna deuda”.

Asimismo, criticaron que Infantino no informó esta idea antes de hacerla pública a la prensa y que les haya obligado a tomar postura de aquí al 19 de septiembre, “un acto de coerción indigno de una institución a la que se le ha encomendado la tutela del fútbol mundial”, aseveran.