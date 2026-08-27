Winter pone la mira en la Secom: pide transparentar nexos con red de trolls de Fernando Cerimedo

La polémica por las cuentas anónimas que intervienen en el debate político llegó hasta La Moneda. El diputado Gonzalo Winter (FA) pidió al Gobierno transparentar el funcionamiento de la Secretaría de Comunicaciones (Secom), incluyendo la elaboración y distribución de sus minutas, ante las señales públicas que han dejado algunos perfiles asociados a la denominada red de bots y trolls de derecha.

El parlamentario dirigió un oficio al ministro secretario general de Gobierno, Claudio Alvarado, para establecer si desde la Secom ha existido algún tipo de coordinación, financiamiento o entrega de material a cuentas anónimas que difunden contenidos favorables al Ejecutivo. Entre ellas menciona específicamente a Neuroc, Dres Trumpi y Patito Verde.

La sospecha que Winter busca despejar se sostiene, entre otros antecedentes, en un episodio ocurrido en marzo. Según expone, algunos de esos perfiles anunciaron simultáneamente que estaban en “huelga” contra la Secom, aseguraron que dejarían de difundir contenidos oficiales y hablaron públicamente de “minutas”.

“Esas cuentas en marzo hicieron una cosa muy inédita para el mundo de los trolls y los bots. Declararon todas juntas el mismo día que estaban en ‘huelga’ y que no iban a seguir minuteando hasta no resolver su problema con la SECOM. La SECOM que es un organismo público, ¿y quién es el director de la SECOM? Felipe Costabal”, afirmó Winter.

El diputado, sin embargo, pone un límite a su propia acusación. “Yo no estoy afirmando que ese vínculo exista. Estoy diciendo que esas propias cuentas lo han afirmado públicamente. Por la gravedad de los actos, corresponde aclarar”, sostuvo.

Por eso, el oficio apunta directamente al funcionamiento interno de las comunicaciones del Gobierno. Winter solicitó conocer cómo se elaboran las minutas de La Moneda desde el 11 de marzo, quiénes pueden acceder a ellas y mediante qué canales son distribuidas, incluyendo correos electrónicos, servicios de mensajería y listas de difusión.

También pidió identificar al personal dedicado a redes sociales y monitoreo digital, además de acceder a registros de lobby, asesorías externas y contratos vinculados con publicidad, análisis de datos, escucha digital, producción de contenidos y contratación de generadores de contenido. A ello sumó la solicitud de antecedentes sobre proveedores, intermediarios y beneficiarios finales de esos servicios.

Pero el requerimiento no termina en la Secom. La ofensiva de Winter abre otra arista que conecta al Gobierno con Fernando Cerimedo, el operador digital argentino cuya detención en Bolivia volvió a poner bajo escrutinio sus actividades políticas en distintos países de América Latina.

El oficio pide establecer si Felipe Costabal u otros funcionarios o asesores del Ejecutivo han tenido relaciones profesionales, comerciales o societarias con Cerimedo, su agencia Numen, Casa Común o Enrique García Arancibia, abogado que constituyó la filial chilena de la firma del argentino.

Cerimedo no es un desconocido en la política chilena. Su agencia participó durante el proceso constitucional de 2022 y prestó servicios a Casa Común, organización que impulsaba la opción Rechazo. En Chile también fue constituida Numen SpA.

Ese pasado adquirió una nueva dimensión porque dos personas que participaron de Casa Común terminaron posteriormente en el Segundo Piso del Gobierno de José Antonio Kast: Alejandro Irarrázaval, jefe de asesores presidenciales, e Ignacio Dülger, quien dejó su cargo durante agosto.

A eso se suma una afirmación de Agustín Romo, actual diputado argentino y exdirector de comunicación digital de la campaña de Javier Milei, quien vinculó públicamente al consultor con Kast. “Sí, Fer trabaja con nosotros y sí, trabajó en la campaña de Kast y Bolsonaro”, señaló.

Desde el entorno de Dülger reconocieron a El Mostrador que este participó en Casa Común, aunque descartaron una relación estrecha con Cerimedo y negaron que el exasesor presidencial esté detrás de una de las cuentas anónimas con las que ha sido relacionado.

El asunto adquiere además una dimensión política para el propio Presidente. Kast recientemente condenó las funas y el hostigamiento digital contra periodistas, incluyendo expresamente la actuación de trolls: “Es casi instantáneo: uno dice algo y aparecen los famosos trolls. Para uno y otro lado los condeno”.

Winter busca ahora que esas palabras se traduzcan en información pública. “Si no existe ningún vínculo, el Gobierno tiene una oportunidad muy sencilla de demostrarlo entregando la información completa. Y si existe, corresponde conocer su naturaleza, sus alcances y bajo qué condiciones se produjo”, emplazó.

La Unidad de Investigación de El Mostrador ya había consultado a Presidencia si Cerimedo participó en alguna campaña de Kast y si el Mandatario conocía los vínculos de integrantes de su equipo con Casa Común. Hasta el cierre de aquella publicación, La Moneda no había respondido.