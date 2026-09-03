Foro de Madrid tensiona el tono republicano de Kast ante las expectativas por discurso de clausura

Durante esta jornada comenzó el V Encuentro Regional de Foro Madrid, cuyo discurso de clausura estará a cargo del Presidente José Antonio Kast. Aunque desde La Moneda evitaron adelantar el contenido de sus palabras, afirmaron que no habrá improvisaciones y se mantendrá el tono republicano que, hasta el momento, ha caracterizado al mandatario.

Lo anterior, frente a la división oficialista respecto a la decisión de Kast de asistir a la instancia que reúne a exponentes de la derecha ultraconservadora a nivel global.

En un nuevo programa de La Semana Política, la cientista política del Instituto Libertad, Catalina Riquelme, y el abogado del Frente Amplio, Leonardo Jofré, abordaron las expectativas en torno al discurso presidencial, el impacto del Foro de Madrid en la política interna y la tensión en los partidos de gobierno.

“Yo haría una distinción importante respecto de la asistencia a este tipo de instancias, porque hoy día es el Presidente quien asiste, ya no es un candidato, ya no es un dirigente político, y desde ese punto de vista lo primero son los intereses del Estado. Mi impresión es que la lógica del discurso hoy día debería apuntar a materias de seguridad. La seguridad y las políticas en torno a ellas son también de características transnacionales, no nos podemos quedar solamente con una visión interna, entonces mi impresión es que debería ir por esa línea”, dijo Riquelme.

En esa línea, la cientista política agregó que José Antonio Kast “es un Presidente bastante más contenido, no suele generar declaraciones al estilo Milei”, por lo que la institucionalidad invita a que Kast “tome una postura que es inherentemente a la de un jefe de Estado”.

“Inevitablemente, ningún Presidente va a tener una neutralidad ideológica, (…) pero para gobernar también necesitas hacerlo con coaliciones, con otros. Hoy día, el Presidente José Antonio Kast tiene que buscar maneras de ser más pragmático, precisamente, en torno a las materias que nos interesan, sobre todo en materia de seguridad. Hay una lógica hoy día que avanza hacia el pragmatismo, más que quedarse con un discurso que es más de campaña”, afirmó.

Por su parte, el Secretario Nacional de Acción y Despliegue del Frente Amplio, señaló que “es importante destacar que el problema no es que la ultraderecha internacional se reúna en tiempos donde se niega mucho que las personas tomen posicionamientos políticos”. Sin embargo, apuntó sus críticas al contenido del espacio y la participación del Presidente.

“Cuando tenemos un encuentro internacional de actores que en Iberoamérica están proponiendo políticas antiderechos, de retroceso de los derechos de las mujeres, de la población LGBT y demás grupos de la población, estamos diciendo que acogemos a partidos políticos y personas en particular que tienen políticas y posiciones contra grupos de la población que hoy día están en Chile y en el mundo”, indicó Jofré.

En ese sentido, el abogado añadió “que un Presidente, que es jefe de Estado y no simplemente un candidato presidencial -que representa por ende a todos los chilenos y las chilenas- esté en un espacio como este, me parece que resta valor e importancia al cargo de jefe de Estado en nuestro país, y aquello evidentemente creo que merece el reproche”.