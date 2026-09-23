“La emergencia como discurso”: análisis de la comunicación del riesgo en política

A seis meses del inicio de la actual administración, el Centro de Estudios para la Gestión Pública (CEGEP) de la Universidad de Valparaíso realiza un taller sobre la comunicación de las emergencias, con la participación de especialistas en riesgo, comunicación y asuntos públicos.

El taller cuenta con la presentación inicial de Claudio Canales, experto en comunicación del riesgo del Instituto Federal Alemán de Gestión del Riesgo, y con los comentarios de Paula Walker, Carlos Correa y Ximena Jara. La actividad es conducida por la académica UV y miembro del CEGEP, Javiera Arce.