Nueva educación pública: el desafío de corregir las deficiencias sin retroceder

En medio del debate por el proyecto de Ley de Presupuestos 2027 y la preocupación por los resultados de la prueba internacional PISA, el Centro de Estudios para la Gestión Pública (CEGEP) de la Universidad de Valparaíso realiza el taller “Nueva Educación Pública”, dedicado a analizar los avances y las dificultades de este proceso.

El encuentro tiene como punto de partida la presentación del Boletín Agenda Pública N° 21. Sus autores, Rodrigo Egaña y Paulina Sepúlveda, desarrollan un balance de los aciertos y las deficiencias en la implementación de la nueva educación pública.

La conversación cuenta con los comentarios del expresidente de la Comisión de Educación del Senado, Jaime Quintana, y del académico y experto en educación Cristián Bellei, quienes aportan sus reflexiones sobre el proceso y sus desafíos.

Cómo superar las deficiencias sin retrotraer el proceso es la pregunta central que orienta el taller y el debate sobre el fortalecimiento de la educación pública.