Nueva educación pública: el desafío de corregir las deficiencias sin retroceder
Un taller del Centro de Estudios para la Gestión Pública de la Universidad de Valparaíso aborda los aciertos y dificultades de la implementación de la nueva educación pública, con la participación de Rodrigo Egaña, Paulina Sepúlveda, Jaime Quintana y Cristián Bellei.
En medio del debate por el proyecto de Ley de Presupuestos 2027 y la preocupación por los resultados de la prueba internacional PISA, el Centro de Estudios para la Gestión Pública (CEGEP) de la Universidad de Valparaíso realiza el taller “Nueva Educación Pública”, dedicado a analizar los avances y las dificultades de este proceso.
El encuentro tiene como punto de partida la presentación del Boletín Agenda Pública N° 21. Sus autores, Rodrigo Egaña y Paulina Sepúlveda, desarrollan un balance de los aciertos y las deficiencias en la implementación de la nueva educación pública.
La conversación cuenta con los comentarios del expresidente de la Comisión de Educación del Senado, Jaime Quintana, y del académico y experto en educación Cristián Bellei, quienes aportan sus reflexiones sobre el proceso y sus desafíos.
Cómo superar las deficiencias sin retrotraer el proceso es la pregunta central que orienta el taller y el debate sobre el fortalecimiento de la educación pública.