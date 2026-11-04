Universidades y democracia: rectoras y rectores debaten su rol ante los cambios sociales

En el marco del ciclo Riesgos y Retos de la Democracia, el Centro de Estudios para la Gestión Pública (CEGEP) de la Universidad de Valparaíso realizará el conversatorio “Universidad en y para la democracia”, una instancia para reflexionar sobre el papel de las instituciones de educación superior frente a las transformaciones sociales, económicas y tecnológicas.

Participarán el rector de la Universidad de Valparaíso y vicepresidente ejecutivo del CRUCH, Osvaldo Corrales; la rectora de la UTEM y presidenta del CUECH, Marisol Durán; y la rectora de la Universidad Católica de Temuco, Marcela Momberg.

La conversación abordará cómo las universidades pueden responder a cambios que avanzan con mayor rapidez que las instituciones, contribuir al fortalecimiento de la democracia y repensar su misión y aporte al desarrollo. Conducido por el periodista Felipe Pozo, el encuentro se realizará en la Sala Rubén Darío de la Universidad de Valparaíso, con participación de estudiantes, académicos y público general.