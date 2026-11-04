Universidades y democracia: rectoras y rectores debaten su rol ante los cambios sociales
En este conversatorio organizado por el CEGEP de la Universidad de Valparaíso, autoridades de tres planteles analizan los desafíos que enfrentan las universidades y su aporte al fortalecimiento de la democracia y al desarrollo del país.
En el marco del ciclo Riesgos y Retos de la Democracia, el Centro de Estudios para la Gestión Pública (CEGEP) de la Universidad de Valparaíso realizará el conversatorio “Universidad en y para la democracia”, una instancia para reflexionar sobre el papel de las instituciones de educación superior frente a las transformaciones sociales, económicas y tecnológicas.
Participarán el rector de la Universidad de Valparaíso y vicepresidente ejecutivo del CRUCH, Osvaldo Corrales; la rectora de la UTEM y presidenta del CUECH, Marisol Durán; y la rectora de la Universidad Católica de Temuco, Marcela Momberg.
La conversación abordará cómo las universidades pueden responder a cambios que avanzan con mayor rapidez que las instituciones, contribuir al fortalecimiento de la democracia y repensar su misión y aporte al desarrollo. Conducido por el periodista Felipe Pozo, el encuentro se realizará en la Sala Rubén Darío de la Universidad de Valparaíso, con participación de estudiantes, académicos y público general.
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