Las emergencias climáticas que han afectado a las comunidades de Chile en los últimos meses evidencian una urgencia que contrasta con los tiempos de respuesta institucional. Pese a los esfuerzos por articular la institucionalidad y la normativa en gestión del riesgo de desastres y cambio climático, la implementación de estos avances no responde al ritmo que exigen las necesidades actuales, especialmente a nivel comunal.

Ante esta realidad y con el proposito de buscar respuestas, el Centro de Estudios para la Gestión Pública, CEGEP, de la Universidad de Valparaiso, realiza el conversatorio “Chile ante la emergencia climática ¿es la gestión del riesgo una política damnificada?”. Participan especialistas en las distintas áreas que permiten construir respuestas mas integrales: la académica Pilar Moraga, directora de Derecho Ambiental, U. de Chile; la académica Natalia Silva de la FAU, U. de Chile; el especialista en comunicación del riesgo del Instituto de Evaluación del Riesgo, Berlín, Alemania, Claudio Canales y el ex subdirector de la ONEMI, Víctor Orellana. Conduce la coordinadora del programa de Gestión del Riesgo de Desatres del CEGEP, Danae Núñez.