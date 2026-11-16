Confirman fecha y estadio para el partido final de la Liga de Ascenso entre Cobreloa y San Luis

Finalizada la fase regular de la Liga de Ascenso, Cobreloa y San Luis de Quillota finalizaron el torneo igualados en el primer lugar.

Ambos clubes ganaron en la última fecha y quedaron igualados con 57 puntos, lo que, según las bases del torneo, obligará a que se dispute una final en partido único y cancha neutral para determinar al campeón de la categoría.

El que se corone, subirá de forma directa a la Liga de Primera 2027; el que pierda, tendrá que jugar las semifinales de la liguilla de ascenso para acompañar al campeón.

Según informó el presidente de la ANFP, Pablo Milad, la final se jugará el próximo sábado 21 de noviembre en el Estadio Santa Laura de la comuna de Independencia. El encuentro esta programado para las 18 horas de la jornada sabatina.

En el caso de Cobreloa, llegó a la cima con 57 unidades tras vencer por 3-0 a Deportes Puerto Montt en Calama. Miles de hinchas loínos vibraron con el tanto de Gustavo Gotti al 31′, máximo goleador de la Liga de Ascenso 2026. Al 74′, Cristian Muga doblegó al golero melipullense Luis Ureta y anotó el 2-0. Rodolfo González cerró el triunfo al 90’+3.

En tanto, San Luis de Quillota superó por la mínima a San Marcos en el norte del país. El único gol del partido lo anotó Guillermo Avello al 85′, con los chicos de Chupete Suazo logrando la victoria. Como ambos partidos eran en simultáneo, en Calama se celebraba hasta que se enteraron del gol del ex-Puerto Montt en Arica.