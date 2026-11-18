PDG exige rectificación de Arenas en medio de la acusación contra Rabat

Las disculpas del vocero Gonzalo Arenas no cerraron su controversia con el Partido de la Gente, luego de cuestionar su identidad política. La bancada consideró insuficiente su respuesta y exigió una retractación, mientras La Moneda busca votos para frenar la acusación constitucional contra Fernando Rabat. El PDG todavía no comunica una decisión oficial sobre el libelo, aunque Pamela Jiles anticipó un respaldo mayoritario. Zandra Parisi descartó que el conflicto con Arenas determine automáticamente la votación y aseguró que mantienen abiertos los canales de diálogo con los ministros.

Chile y otros 11 países solicitan convocar al TIAR por crimen organizado

Chile y otros 11 países solicitaron ante la Organización de los Estados Americanos convocar para el 19 de noviembre al Órgano de Consulta del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. La petición busca coordinar una respuesta frente al narcotráfico transnacional y el terrorismo, en el marco del Escudo de las Américas. El documento, conocido por El Mostrador, señala que la acción propuesta no estará dirigida contra ningún Estado ni implicará el uso de fuerza armada. La solicitud inicia un proceso de consulta y no anticipa las medidas que finalmente pueda adoptar el organismo.

Oposición advierte a Quiroz con acusación por recursos para pensiones

Parlamentarios de oposición advirtieron al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, que podría enfrentar una acusación constitucional si no incorpora cerca de US$160 millones para el Fondo Autónomo de Protección Previsional en el Presupuesto 2027. Contraloría respaldó el criterio que fija el primer aporte para ese año, pero Hacienda mantiene que corresponde a 2028. Quiroz informó que solicitó una aclaración a la Superintendencia de Pensiones y aseguró que los recursos estarán garantizados cuando se resuelva la discrepancia. La acusación sigue siendo una advertencia política y no un libelo presentado.

Senado avanza en el Presupuesto 2027 con partidas pendientes de negociación

El Senado aprobó en su primera jornada de discusión siete partidas del Presupuesto 2027: Presidencia, Congreso, Poder Judicial, Bienes Nacionales, Relaciones Exteriores, Segpres y Deporte. Entre los cambios figuran recursos adicionales para tecnología judicial y promoción de exportaciones. Hacienda busca reponer las partidas rechazadas por la Cámara, entre ellas Educación, Interior, Ciencia y Mujer. La negociación también enfrenta diferencias por el financiamiento previsional y la autorización de endeudamiento. La aprobación de los primeros fondos no resuelve las controversias pendientes.

Sala cuna universal llega este miércoles a votación en la Cámara

La Cámara de Diputados tiene previsto votar este miércoles el proyecto de sala cuna universal, despachado por su Comisión de Hacienda. La iniciativa elimina la exigencia de 20 trabajadoras por empresa y amplía gradualmente la cobertura a trabajadores dependientes e independientes. Su financiamiento contempla una cotización del 0,3 % de cargo del empleador, compensada con rebajas equivalentes en el seguro de cesantía. El texto mantiene copagos cuando el aporte del fondo no cubra el servicio, punto que generó reparos. La implementación considera etapas durante un período de hasta cuatro años.

Contraloría identifica a 315 funcionarios con condenas en registros del Estado

Contraloría identificó a 315 trabajadores que registran condenas y figuran vinculados a instituciones públicas, según antecedentes vigentes a junio de 2026. Carabineros concentra 84 casos, seguido del Ejército, con 22. El organismo instruyó investigar responsabilidades administrativas y revisar las inhabilidades correspondientes. También advirtió que los registros dependen de la información entregada por cada servicio: una persona puede aparecer vigente mientras no se tramite su cese. El informe distingue 317 condenas, porque dos funcionarios presentan más de una sentencia.

Convenio del Gobierno con OpenAI abre cuestionamientos en el Congreso

El acuerdo firmado por la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, con OpenAI abrió una ofensiva de fiscalización parlamentaria. El memorándum contempla capacitación de funcionarios, un grupo de trabajo conjunto y cláusulas de confidencialidad, además de eventuales servicios pagados. Diputados opositores solicitaron revisar su legalidad y aclarar los resguardos de la información estatal. El convenio no compromete compras ni autoriza acceso a datos personales. Su primera etapa será gratuita, mientras los proyectos específicos posteriores podrían requerir contrataciones de los organismos interesados.

Kast participa en APEC tras reunirse con Xi Jinping

El presidente José Antonio Kast asistió al discurso de Xi Jinping en la cumbre APEC de Shenzhen, un día después de su reunión bilateral con el mandatario chino. En ese encuentro, ambos intercambiaron invitaciones para futuras visitas oficiales. Kast destacó la continuidad de las relaciones entre Chile y China y afirmó que representa al Estado. La agenda presidencial en Asia contempla actividades comerciales y encuentros con otros líderes. La bilateral se realizó en medio de diferencias por el cable submarino y la candidatura de Valparaíso para la secretaría del Tratado de Alta Mar.

Recurso judicial suspende concurso para fiscal regional de Valparaíso

El procedimiento para elaborar la terna de candidatos a fiscal regional de Valparaíso quedó suspendido tras una orden de no innovar de la Corte de Apelaciones de La Serena. La medida responde a un recurso de la fiscal Greta Fuchslocher, excluida del concurso por estar casada con Guillermo Sánchez, fiscal jefe de Limache. La decisión paraliza el proceso mientras se revisa su situación. El concurso busca reemplazar a Claudia Perivancich, cuyo período termina el 29 de diciembre. La suspensión no resuelve el fondo del reclamo ni determina quién ocupará la jefatura regional del Ministerio Público.

Oposición israelí gana la presidencia del Parlamento

El Parlamento israelí eligió a Matan Kahana como presidente de la Cámara, con 66 votos frente a los 52 obtenidos por Ofir Katz, candidato del Likud de Benjamín Netanyahu. Kahana recibió el respaldo de partidos opositores y formaciones árabes, lo que entrega a ese bloque el control de la agenda legislativa. La votación ocurre mientras continúan las negociaciones para formar un nuevo gobierno tras las elecciones de octubre. Netanyahu, que permanece como primer ministro en funciones, insiste en una coalición de unidad. La elección parlamentaria no implica por sí sola un cambio de gobierno.