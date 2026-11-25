Cómo asegurar el ingreso de profesionales al Estado y fortalecer su desarrollo a lo largo de la carrera funcionaria son dos preguntas que aborda el Taller Reforma del Empleo Público. La actividad, organizada por el Centro de Estudios para la Gestión Pública (CEGEP) de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Valparaíso, se realiza este miércoles 25 de noviembre, a las 18:00 horas, con el patrocinio de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Flavio Quezada, doctor en Derecho Administrativo, presenta «Reforma integral del empleo público», texto de su autoría publicado en el número 22 del Boletín Agenda Pública. Comentan la propuesta Eduardo Muñoz, director de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Valparaíso, y María Pía Martin, consejera del Consejo de Alta Dirección Pública.

También participan como comentaristas Heidi Berner, exsubsecretaria de Hacienda, y Ramiro Mendoza, excontralor general de la República, ambos integrantes de la Comisión Asesora Presidencial para la Reforma del Empleo Público. Clarisa Hardy, secretaria ejecutiva del CEGEP, conduce el taller.