El gobierno de Donald Trump abrió un nuevo frente comercial este miércoles al anunciar aranceles adicionales contra 14 economías, entre ellas China, Japón y la Unión Europea (UE), bajo el argumento de que sus políticas comerciales perjudican a la industria estadounidense.

Según informó Deutsche Welle (DW), los gravámenes sobre las importaciones chinas podrían alcanzar inicialmente un 20 %.

El representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, advirtió que ese porcentaje podría aumentar al 40 % si fracasan los compromisos derivados de la tregua comercial entre Trump y su homólogo chino, Xi Jinping.

Washington atribuye parte del desequilibrio comercial a los subsidios que otras economías entregan a sus industrias. Las nuevas medidas se suman a las anunciadas en julio contra unos 60 países.

Bruselas rechaza la ofensiva arancelaria

La Comisión Europea cuestionó los argumentos de Washington y anunció que analizará las medidas, al tiempo que manifestó su expectativa de que Estados Unidos respete el acuerdo comercial alcanzado en 2025.

“Rechazamos firmemente esa idea”, afirmó Olof Gill, portavoz de la Comisión Europea, quien sostuvo que el propio bloque enfrenta las consecuencias del exceso de producción industrial, particularmente de China.

En paralelo, la administración Trump propuso nuevos gravámenes contra productos brasileños, incluidos aviones, tras cuestionar la respuesta de Brasilia a sus demandas comerciales.

Las medidas no entrarán en vigor de inmediato. Antes de su implementación, Washington deberá completar una serie de procedimientos legales y consultas públicas, que, según Greer, deberían concluir durante los próximos dos meses.