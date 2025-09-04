Al Pan Pan: Ximena Ossandón (RN) sobre campaña de Evelyn Matthei, bots en RRSS y más

En medio de un leve repunte en encuestas, la candidata presidencial de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei, relanzó su campaña apoyada en el piñerismo.

“En los meses que vienen nos vamos a jugar el sueño de volver a vivir en paz, sin extremismos ni soluciones simplistas que al final no son soluciones, sino demagogia”, sostuvo la abanderada.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos con la diputada Ximena Ossandón (RN) sobre el estado de la campaña presidencial de Evelyn Matthei, además de la vinculación del ―ahora― exdirector de Canal 13, Patricio Góngora, con una red de bots y trolls dedicada a hostigar a rivales políticos de José Antonio Kast.