[Lo+Leído] Los chats que complican a Dorothy Pérez: gestiones de Hermosilla y Correa en su favor

Mientras la hoy contralora libraba su batalla contra Jorge Bermúdez, mensajes entre Luis Hermosilla y José Ramón Correa revelan gestiones, contactos y maniobras en el mundo judicial para apuntalar su retorno a la Contraloría.

Chats entre Luis Hermosilla y José Ramón Correa muestran un seguimiento constante del conflicto entre Dorothy Pérez y el entonces contralor Jorge Bermúdez, incluyendo intercambios de información sobre su defensa y el recurso de protección presentado tras su destitución como subcontralora.

Ambos abogados compartieron antecedentes jurídicos, artículos de prensa y análisis destinados a respaldar la posición de Pérez y cuestionar la facultad de Bermúdez para removerla de su cargo.

Durante la tramitación del recurso en la Corte Suprema, Correa señaló a Hermosilla que una gestión suya era determinante para el caso y ambos comentaron posibles instancias y contactos vinculados al avance de la causa.

Tras el fallo que reincorporó a Pérez en 2018, Hermosilla y Correa conversaron sobre mantener acciones públicas y jurídicas contra Bermúdez, intercambiando críticas y planteando nuevas ofensivas en su contra.

Dorothy Pérez sostuvo que su defensa fue llevada exclusivamente por el abogado Ciro Colombara, afirmó no conocer personalmente a Hermosilla y aseguró que desconocía cualquier gestión realizada por Correa o Hermosilla ante ministros de la Corte Suprema o autoridades de gobierno. Sigue leyendo en El Mostrador