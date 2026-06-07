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[Lo+Leído] Los chats que complican a Dorothy Pérez: gestiones de Hermosilla y Correa en su favor

[Lo+Leído] Los chats que complican a Dorothy Pérez: gestiones de Hermosilla y Correa en su favor

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Carlos Basso Prieto
Por : Carlos Basso Prieto Unidad de Investigación El Mostrador
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Mientras la hoy contralora libraba su batalla contra Jorge Bermúdez, mensajes entre Luis Hermosilla y José Ramón Correa revelan gestiones, contactos y maniobras en el mundo judicial para apuntalar su retorno a la Contraloría.

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  • Chats entre Luis Hermosilla y José Ramón Correa muestran un seguimiento constante del conflicto entre Dorothy Pérez y el entonces contralor Jorge Bermúdez, incluyendo intercambios de información sobre su defensa y el recurso de protección presentado tras su destitución como subcontralora.
  • Ambos abogados compartieron antecedentes jurídicos, artículos de prensa y análisis destinados a respaldar la posición de Pérez y cuestionar la facultad de Bermúdez para removerla de su cargo.
  • Durante la tramitación del recurso en la Corte Suprema, Correa señaló a Hermosilla que una gestión suya era determinante para el caso y ambos comentaron posibles instancias y contactos vinculados al avance de la causa.
  • Tras el fallo que reincorporó a Pérez en 2018, Hermosilla y Correa conversaron sobre mantener acciones públicas y jurídicas contra Bermúdez, intercambiando críticas y planteando nuevas ofensivas en su contra.
  • Dorothy Pérez sostuvo que su defensa fue llevada exclusivamente por el abogado Ciro Colombara, afirmó no conocer personalmente a Hermosilla y aseguró que desconocía cualquier gestión realizada por Correa o Hermosilla ante ministros de la Corte Suprema o autoridades de gobierno.

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