Al Pan Pan: Pedro Araya (PPD) y Bet Gerber sobre salida de Vidal de TVN y política argentina

Durante la tarde de ayer Francisco Vidal comunicó su partida como presidente del directorio de TVN. En un comunicado, el exministro del Interior explicó que tomó la decisión “ante las reiteradas declaraciones del candidato presidencial José Antonio Kast y de su principal asesor, Cristian Valenzuela, sosteniendo que TVN no da garantías de pluralidad”. A ello agregó que es “una ofensa” el sugerir que “mi presencia en el Directorio podría intervenir, de alguna manera, en la pauta del Departamento de Prensa o en algún espacio programático”.

Cabe recordar que el líder republicano llamó a Vidal el “bot número uno de Chile”, y lo acusó de favorecer a la candidatura de Jeannette Jara, especialmente tras una entrevista del exdirectivo a Ex-Ante, donde dijo que “hay que salir a enfrentar a Kast”.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos con el senador por Antofagasta Pedro Araya (PPD), sobre la salida de Francisco Vidal de TVN y el rol de José Antonio Kast en la trama.

Además conversamos con la académica de la Usach y doctora en Ciencias Sociales Elisabet Gerber, a propósito de la dura derrota electoral sufrida por el oficialismo argentino durante la jornada del domingo. Esto porque su partido, la Libertad Avanza junto al PRO (que gobernó con Mauricio Macri) obtuvieron cerca del 34% de los votos. Muy lejos de la alianza de los peronistas, que se impusieron con un 47%, una diferencia de más de 13 puntos.