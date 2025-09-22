Al Pan Pan: Pedro García y Eric Aedo sobre apoyos de exministros de la Concertación a Matthei y más

Un grupo de 16 exministros de la Concertación reconocieron que votarán por la abanderada presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei. Según el conteo elaborado por El Mercurio, que consideró a los 89 nombres que sobreviven, entre quienes respaldarán a la exalcaldesa están Mariana Aylwin, Eduardo Aninat, José Pablo Arellano o Javier Etcheberry.

En tanto, 31 votarán por Jeannette Jara; 2 no saben a quién elegirán, pero descartan a la abanderada del oficialismo y la DC; 28 prefieren mantener reserva; 10 aún no se definen; uno anulará; y Soledad Alvear apoya a Harold Mayne-Nicholls.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos con el ex ministro de Salud de Ricardo Lagos, militante de Amarillos, ex DC y hoy partidario de la candidata de Chile Vamos, Pedro García, sobre las razones tras su apoyo.

Continuamos evaluando la carrera presidencial junto al diputado Eric Aedo (DC), con quien también abordamos la disputa de Ximena Rincón (Demócratas) con La Moneda y el Tribunal Electoral (Tricel), luego de que este último impugnara su candidatura como senadora por el Maule.