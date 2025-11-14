Al Pan Pan: Carlos Navarrete y Yerko Ljubetic sobre DDHH y proyecciones presidenciales

Mucho se habla de las elecciones presidenciales de este domingo, pero poco de las parlamentarias, que son tanto o más importantes. En este escenario, LarrainVial Research envió proyecciones a sus clientes, que sostienen que las “las derechas perderían mayoría en el senado a causa de ir en dos bloques a elecciones parlamentarias”. Otra consecuencia sería que no lograrán “el cuórum de 4/7, necesario para cambiar la Constitución en la Cámara Baja y en el Senado”.

Además, la firma prevé que Jara y Kast se enfrentarán en segunda vuelta, instancia que ganaría el candidato republicano por 55 a 45%. Cabe recordar que en cuanto a las parlamentarias, StreamData con su informe “Silla Caliente”, plantea un escenario con el oficialismo más la DC con 71 escaños; Chile Vamos y Demócratas con 42; y Republicanos, Social Cristianos y Libertarios con 42.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos con el director de inteligencia artificial de Streamdata, Carlos Navarrete.

También conversamos con el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Yerko Ljubetic, sobre la presencia de los DDHH en esta carrera presidencial. En particular, a raíz de la conversión de Punta Peuco en un penal común, lo que genera críticas de Evelyn Matthei, José Antonio Kast y en especial de Johannes Kaiser.