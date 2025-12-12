Al Pan Pan: Carlos Basso e Ignacio Imas sobre caros blindados vendidos a Ucrania y balotaje del 14D

Este viernes, Al Pan Pan, el programa conducido por Mirna Schindler, abordó una serie de investigaciones sobre el funcionamiento interno del Ejército chileno y sus vínculos con decisiones estratégicas, financieras y operativas que hoy generan controversia. El invitado fue Carlos Basso, editor de la Unidad de Investigación de El Mostrador y autor del libro “Nuestro pedacito de cielo. El nuevo crimen organizado en Chile”.

Uno de los ejes del capítulo será la venta de carros blindados del Ejército chileno a Alemania, una operación realizada bajo estrictas condiciones de reserva y cuyo contenido ha despertado interrogantes tanto por su alcance como por el nivel de secretismo que la rodea. La conversación pondrá el foco en los antecedentes disponibles y en las razones que explican por qué esta transacción se mantuvo fuera del debate público.

El espacio profundizó en las tres razones que explicarían el hermetismo en torno a la venta de blindados de Chile a Alemania, abordando los factores institucionales, políticos y estratégicos que habrían influido en mantener esta operación bajo reserva. El capítulo busca exponer los temas y antecedentes disponibles, abriendo la discusión sobre prácticas que hoy están bajo la lupa pública.

En la segunda parte del programa, Ignacio Imas analizó el escenario político de cara a la segunda vuelta presidencial que se realizará este domingo entre Jeannette Jara y José Antonio Kast. Si bien la abanderada del oficialismo, junto a la Democracia Cristiana, se impuso en la primera vuelta del 16 de noviembre, la distancia con su contendor fue menor a la esperada, configurando un panorama que asoma más favorable para el candidato republicano.

Más allá de las proyecciones electorales, el análisis estuvo marcado por los cuestionamientos que han surgido en los últimos días. Por un lado, las críticas a José Antonio Kast por su propuesta de reducción del gasto fiscal; y por otro, las polémicas generadas en torno a Jeannette Jara por sus comentarios sobre la premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. En este contexto, también se abordará el llamado de Franco Parisi a votar nulo, al señalar que esta opción representa un “ahorro para Chile”.