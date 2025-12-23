Al Pan Pan: Tomás Jordán y Cristián Monckeberg sobre remoción de Simpértigue y junta Kast-Bachelet

El Presidente Electo, José Antonio Kast, se reunió ayer con la expresidenta Michelle Bachelet en la Fundación Horizonte Ciudadano. Ante la interrogante de si su futuro gobierno apoyará la candidatura de la exmandataria a la Secretaría General de la ONU, contestó que “no voy a decir nada hasta el 11 de marzo”.

“Hoy día soy Presidente Electo. No correspondería que yo emita un pronunciamiento o un juicio de algo que solo me compete el día que yo asuma en propiedad el cargo”, comentó José Antonio Kast, quien a la vez destacó que Bachelet “fue dos veces Presidenta de Chile, tiene muchos conocimientos en las distintas áreas”, subrayando su trayectoria.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos sobre los planes de José Antonio Kast respecto de la candidatura a Naciones Unidas con el exministro y expresidente de Renovación Nacional (RN) Cristián Monckeberg.

También analizamos la visada acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema Diego Simpértigue -convirtiéndose así en el cuarto juez destituido en el Congreso- junto al abogado constitucionalista Tomás Jordán.