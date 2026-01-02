Al Pan Pan: proyectamos lo que será el gobierno de José Antonio Kast con Axel Callís y Javier Couso

La última encuesta Data Influye de TúInfluyes abordó lo que espera la ciudadanía del gabinete de José Antonio Kast. Un 36% que no haya conflictos de interés, y un 21% que muestre un perfil técnico. Además, un 30% pide como primera medida intervenir barrios dominados por el narco.

Luego, aparecen la reducción de las listas de espera y la realización de operativos para detener a migrantes irregulares, ambas con 14%. La remoción de operadores políticos del Estado alcanzó 13%.

Asimismo, resalta de los datos que la paridad de género es relevante sólo para el 6%, y que la principal dificultad para el gobierno de Kast sería la impaciencia ciudadana frente a promesas incumplidas, percepción que alcanza el 36%.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos sobre lo que se puede esperar de los primeros meses del próximo gobierno con el director de TúInfluyes, Axel Callís.

Continuando con las proyecciones sobre el gobierno entrante, analizamos con el abogado constitucionalista y director del Doctorado en Derecho de la Universidad Diego Portales, Javier Couso, sobre el perfil que se espera de José Antonio Kast a cargo del país.