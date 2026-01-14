Al Pan Pan: Resultados de la formalización en el caso de Julia Chuñil y las protestas en Irán

Durante la madrugada de este miércoles, fueron detenidos Pablo San Martín Chuñil, Javier Troncoso Chuñil y Jeannette Troncoso Chuñil, hijos de Julia Chuñil, desaparecida y luego hallada sin vida tras los hechos ocurridos el 8 de noviembre de 2024 en la comuna de Máfil. A ellos se les suma Bermar Flavio Bastías Bastidas, exyerno de la víctima.

Según informó la Fiscalía Regional de Los Ríos, encabezada por Tatiana Esquivel, a los tres hijos se les imputará el delito de parricidio, mientras que al exyerno se le formalizará por homicidio calificado, con la agravante de alevosía.

Sumado a lo anterior y siguiendo con la materia nacional, el fallo por el caso de Gustavo Gatica, que terminó con la absolución del excarabinero Claudio Crespo, generó coletazos políticos. El presidente Gabriel Boric comentó en CNN Chile que “no veo una proporcionalidad entre que le saquen los ojos a Gustavo Gatica y el riesgo del ataque” a integrantes de Fuerzas Especiales.

En tanto, en el oficialismo se reinstaló la discusión en torno a la ley Naín-Retamal. La senadora Fabiola Campillai, también cegada en medio de un operativo de Carabineros, la calificó como una “ley maldita”. Y en el Frente Amplio, en un comunicado, apuntaron que “se confirman las advertencias y reflexiones críticas que expresamos durante la tramitación” de la norma, que derivaron en la “desprotección” de quienes “deciden manifestarse”. Mientras, en el PS respondieron que “esta fue una ley impulsada y respaldada por el Gobierno encabezado por el FA”.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: analizamos el panorama nacional junto a la decana de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), María José Naudon.

Ya entrando en materia internacional, Irán está viviendo una de las olas de manifestaciones más intensas de las últimas décadas. Lo que comenzó a fines de 2025 como un estallido social frente a la crisis económica que atraviesa el país, se ha transformado en un desafío político de envergadura contra la República Islámica de los ayatolás.

Sobre este tema, estaremos analizando a fondo esta situación junto al especialista en Medio Oriente, Jorge Araneda.