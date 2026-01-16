Al Pan Pan: absolución de Crespo con Javier Couso y entrevista a Mario Waissbluth por su nuevo libro

La absolución del excarabinero Claudio Crespo, acusado de dejar ciego a Gustavo Gatica durante el estallido social, generó cuestionamientos a la resolución del tribunal por un lado, y a la Ley Naín-Retamal por otro. Incluso, se produjo un quiebre en el oficialismo, con críticas cruzadas entre el PC, el FA y el Socialismo Democrático.

En otro ámbito, sigue la danza de nombres en torno al posible gabinete de José Antonio Kast. De momento se sabe que Hacienda será para Jorge Quiroz, mientras que el resto corresponde a trascendidos.

Entre estos últimos, están la renunciada presidenta de la Asociación de AFP, Paulina Yazigi, quien podría ir al ministerio del Trabajo o de la Mujer; Rodolfo Carter que asomaba en Seguridad; y el exdefensor de Augusto Pinochet, Fernando Rabat, que podría ir a Justicia. En tanto, Johannes Kaiser se apartó de una opción ministerial.

Análisamos estos temas de actualidad nacional junto al abogado constitucionalista y director del Doctorado en Derecho de la Universidad Diego Portales, Javier Couso.

Siguiendo en el panorama nacional, el ingeniero, columnista, Mario Waissbluth, analizamos cuales son los ejes que Chile tiene para lograr el objetivo que plantea en su libro Qué hacemos con Chile.