Al Pan Pan: Incendios en el sur de Chile y el “derrumbe ideológico” de las izquierdas

Al menos 19 personas fallecidas y 23 incendios en combate fueron reportados por el gobierno anoche en su último informe sobre los siniestros que están afectando miles de hectáreas en las regiones del Biobío y Ñuble.

Además, hay al menos 1.500 damnificados y más de mil viviendas afectadas por las llamas. “Estamos ante un evento extremo; en términos de intensidad, es un mega incendio similar a los que tuvimos en 2017, 2023 y 2024”, dijo el ministro de Seguridad, Luis Cordero.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres confirmó también que hay alerta roja por incendios en las comunas de Lumaco, Collipulli y Angol, en La Araucanía, mientras que en Tiltil, Región Metropolitana, sigue vigente la alerta amarilla.

Sumado a ello, este domingo el jefe de defensa nacional para la Región del Biobío, Edgardo Acevedo Pérez, decretó toque de queda para las localidades de Nacimiento, Laja, Penco y Lirquén.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: Analizamos lo anterior y las medidas que se han implementado para combatir el siniestro, junto al consultor en manejo de incendios forestales y exbrigadista Pedro Inostroza.

Siguiendo con la actualidad nacional, abordamos lo que ha generado el fallo de Claudio Crespo y la Ley Naín Retamal, junto al sociólogo y exministro secretario general de Gobierno, José Joaquín Brunner.