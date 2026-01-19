Al Pan Pan: Incendios en el sur de Chile y el “derrumbe ideológico” de las izquierdas
Hoy en Al Pan Pan: Analizamos los devastadores incendios que afectan el Biobío y Ñuble con el consultor en manejo de incendios forestales Pedro Inostroza. Además, discutimos los estragos que ha dejado fallo de Claudio Crespo en la izquierda junto al sociólgo José Joaquín Brunner.
Al menos 19 personas fallecidas y 23 incendios en combate fueron reportados por el gobierno anoche en su último informe sobre los siniestros que están afectando miles de hectáreas en las regiones del Biobío y Ñuble.
Además, hay al menos 1.500 damnificados y más de mil viviendas afectadas por las llamas. “Estamos ante un evento extremo; en términos de intensidad, es un mega incendio similar a los que tuvimos en 2017, 2023 y 2024”, dijo el ministro de Seguridad, Luis Cordero.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres confirmó también que hay alerta roja por incendios en las comunas de Lumaco, Collipulli y Angol, en La Araucanía, mientras que en Tiltil, Región Metropolitana, sigue vigente la alerta amarilla.
Sumado a ello, este domingo el jefe de defensa nacional para la Región del Biobío, Edgardo Acevedo Pérez, decretó toque de queda para las localidades de Nacimiento, Laja, Penco y Lirquén.
Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: Analizamos lo anterior y las medidas que se han implementado para combatir el siniestro, junto al consultor en manejo de incendios forestales y exbrigadista Pedro Inostroza.
Siguiendo con la actualidad nacional, abordamos lo que ha generado el fallo de Claudio Crespo y la Ley Naín Retamal, junto al sociólogo y exministro secretario general de Gobierno, José Joaquín Brunner.