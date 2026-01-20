Al Pan Pan: El futuro posincendios de la zona de catástrofe y actualidad política

En medio de los incendios que afectan a las regiones de Ñuble y Biobío, los cuales han dejado cientos de casas destruidas y con diversos grados de daño, comienza a planificarse la reconstrucción. El Presidente Electo, José Antonio Kast, adelantó que esta labor será “rápida y eficaz”. En cuanto a las coordinaciones con el gobierno actual, señaló que “son ellos los que están a cargo de esta emergencia y nosotros queremos colaborar en la medida de nuestras posibilidades”.

La futura reconstrucción se ve ensombrecida por lo ocurrido en Viña del Mar, donde cientos de familias aún no tienen hogar tras los incendios de hace dos años.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: analizamos la situación nacional en medio de la emergencia por los incendios forestales que afectan a Ñuble y Biobío, junto al arquitecto urbanista Pablo Allard

En otro ámbito de la actualidad nacional, el Presidente Electo José Antonio Kast presentó su gabinete en “la Moneda chica”. Una de las cartas previamente anunciadas y que generó debate por su visión fue la designación de Judith Marín, secretaria general del Partido Social Cristiano, como ministra de la Mujer.

El diputado electo del Partido Republicano, Benjamín Lorca, analizó lo que terminó siendo el desembarco del PSC en dicho ministerio.



