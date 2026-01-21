Al Pan Pan: analizamos la composición del primer gabinete de J.A. Kast

Anoche, José Antonio Kast dio a conocer el gabinete que lo acompañará cuando asuma la presidencia el 11 de marzo. Destaca una alta presencia de independientes por sobre militantes de partidos, la inclusión de algunos exministros de Sebastián Piñera e incluso exfiguras de la Concertación.

Entre estos últimos se encuentra el exministro de los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, el radical Jaime Campos, quien calificó al gobierno de Gabriel Boric como “el más malo de todos los que ha habido desde que recuperamos la democracia”. Asimismo, figura la exministra del Trabajo y de la Segpres durante la administración Bachelet, Ximena Rincón.

El anuncio no estuvo exento de la fusión de ministerios, como se presuponía a instancias del evento, ya que el ministerio de Minería —que estaba designada para Santiago Montt— fue asumida por el futuro jefe de la cartera de Economía, Daniel Mas, quien debió asumir como biministro a última hora. Esta situación, se tradujo en el primer revés del Presidente electo.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler, analizamos este anuncio y las discusiones que desencadenó junto al gerente de Asuntos Públicos de Imaginacción, Ignacio Imas.

En el plano internacional, desde el Foro Económico Mundial de Davos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a poner a Groenlandia en el centro de la discusión. En su intervención, fue enfático en señalar que no está dentro de sus intenciones el uso de la fuerza para adquirir la isla ártica, territorio perteneciente a Dinamarca.

No obstante, el presidente de EE. UU. insistió en que su objetivo es que Groenlandia se convierta en propiedad de Estados Unidos. Sumado a ello, aprovechó la instancia para lanzar críticas contra Europa, especialmente en materia de políticas migratorias, ya que, a su juicio, estas han hecho que algunos lugares “ya no sean reconocibles”.

En este contexto, la politóloga norteamericana Jeanne Simon analizó lo que ha sido el primer año de este segundo mandato de Donald Trump.